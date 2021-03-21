77歲資深演員黃樹棠肺癌入院 亞視戰友集氣求平安

黃榮璋：父在醫院危險中

黃樹棠現年77歲，他的兒子黃榮璋是配音員，前日他在社交平台發文為爸爸集氣，他寫道：「2005年癌症帶走我媽，𠵱家癌症又嚟折磨我爸。𠵱家在醫院危險中，希望集氣，求平安。」有傳黃樹棠病况不樂觀，黃榮璋昨日回覆《明報》說：「多謝關心，我暫時唔想講太多。」黃文慧透露兄長患肺癌，因呼吸問題入院留醫，疫情下她不能探望。她提到兄長自腸癌手術後更注重養生，保持狀態很好，希望今次大步檻過，讓他多玩10年8年，繼續打麻將。

尹天照萬綺雯望吉人天相

《殭屍》戰友尹天照與萬綺雯也在微博為「求叔」集氣加油， 望吉人天相。尹天照聯絡黃樹棠好友李潤祺，知道他早前因肺有問題曾入院。亞視之友劉錫賢稱3年前跟黃樹棠在飯局見面，對方自腸癌手術後變得深居簡出，每次邀約他吃飯總婉拒，減少應酬外又勤力做運動、做義工，他的嗜好就是打麻將。

演員兼武指 入行逾50年

黃樹棠入行逾50年，去年他在香港動作特技員公會新春團拜中獲頒「傑出貢獻獎」，當時他搞笑說這是「青春貢獻大獎」。他初入行時獲劉家良賞識，於1960年代跟劉家良開工日薪達1000元，後來加入麗的當武指兼演員。黃樹棠做過電影武指跟徐克合作，後來他又過檔無綫，在《親情》中與周潤發演兩老表，戲裏戲外好老友。黃樹棠曾透露離開TVB時，因加薪問題跟高層鬧不快，他脾氣猛，動手打高層，事後也後悔不應打人。

娛樂組