「車廂偷食」爆出一年終獲解凍 朱智賢避談黎振燁：過去不再諗

朱智賢表示知道獲安排出席今次宣傳活動時，心情十分感動和開心，知道很多人幫她，亦多謝幫過她的人，會用行動證明作為答謝。

問可曾有想過退出娛樂圈？她說：「都是隨心，我知道有些事情不可以勉強，也控制不到，最緊要做好自己。」是否正式復出？朱智賢稱很多謝公司給予機會宣傳她參與的劇，很多事情等公司安排，她說：「當然想快點有工作，但不是我話事，我已經準備好面對各種工作。」

認清目標重新出發

朱智賢覺得經一事長一智，之後更認清自己目標，再重新出發，更加努力專注事業上，做一個專業演員，不論公司安排什麼工作，她都好努力去做。男友謝東閔是否全力支持？她稱與男友一直互相扶持。與男友打風都打唔甩？她說：「我們私底下有共識，總之以事業為重。」是否比黎振燁幸運？她表示只關注自己，發覺事業最緊要，其他事不會特別關注。黎振燁亦在同劇演出，可擔心被網民圍攻？她說：「過去咗就不會再諗，人應該向前望，如果認清方向，就要向這個方向進發，努力工作。會畀心機做好要做的事，過去咗嘅嘢我唔答喇！為劇集宣傳，不想重點擺在過去的事。」

李佳芯自嘲淋火酒都唔性感

李佳芯傳與男友陳炳銓已分手，她在活動上心情大好，稱本身很容易抑鬱，所以一出來工作，就會跟自己講，要盡量正能量，「我平時鍾意行山，鍾意一個人好靜活動，如跑步、畫畫來平衡情緒」。被指在劇中灑鹽花？她說：「No！首先鹽花這樣東西一向不是擺在我身上，論性感，陳瀅有一幕真的好性感。」她亦有場用酒淋濕身的性感演出？她笑說：「我呢啲淋火酒都無嗰種效果。」

被陳瀅除衫褲 蕭正楠：好猛

陳瀅與蕭正楠劇中演一對，陳瀅稱性感的一場戲是色誘蕭正楠，只是表面上性感，因她劇中很男仔頭，她更大爆性感不及蕭正楠，有場戲她不慎扯低蕭正楠的內褲露股，「不過我沒有印象看到什麼，因場戲又要除衫又要除褲，已經很忙」。蕭正楠說：「當日穿一條比較鬆的內褲，被她一拉就成邊出了鏡，我便要求導演cut機，穿回打底褲再拍，所以她真的好猛，男仔無心理準備，真的不要追她。」

對於陳瀅接拍的古裝劇，因王祖藍辭演換上周嘉洛，其他角色都換人。陳瀅稱接拍時一直只知監製是誰及古裝劇，不知有什麼演員參與演出，日前開會才知換了人，「拍這套劇很開心，因未試過演古裝，試造型覺得好靚，好期待這個組合，好新鮮。（可會覺得降呢？）我覺得平均年齡降了，這是好事」。

蕭正楠本月23日44歲生日，他過往生日都要工作，只是收工食餐飯慶祝，今年很特別，與太太黃翠如都放假，慶祝活動全交給太太安排，他笑說：「看看翠如煮些什麼食得落的東西，有什麼花臣；又不用穿性感睡衣送驚喜，這樣反而驚嚇。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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