【開箱】《悍戰太平洋：黑色禁區》 兄妹駕駛機械人萬里尋親

當人類不敵怪獸

跟電影版不同的是，《悍戰太平洋：黑色禁區》動畫改由美日合作攝製，首季共分7集，故事發生在澳洲大陸，巨型怪獸不斷透過「突破點」從地底冒出，太平洋防衛軍派遣巨型機械人「機甲獵人」（Jaeger）對抗，結果人類不敵，軍方下令撤退，被迫棄守澳洲。

動畫主角泰勒與海莉是一對兄妹，父母均是機甲獵人駕駛員，為了對付怪獸，被迫親子分離，雖然他們曾經許諾，一旦聯絡到軍方，便會回來接走子女，結果5年過去，父母一去不返。某日海莉意外發現一部被遺棄在軍方基地的破舊機甲獵人「阿特拉斯毀滅者」，雖然它只作訓練用途，機身不設武器，但兄妹倆仍決定冒險一試，駕駛機械人到悉尼尋找失蹤父母，並為生存而戰。

機械人大戰欠奉

相比《悍戰太平洋》電影系列，動畫版的重點並非機械人與怪獸的戰鬥場面，而是兄妹尋親的歷險旅程。表面上，泰勒與海莉經常吵吵鬧鬧，互不相讓，但每當遇上危機，身為哥哥的泰勒總是捨身相救，血濃於水的親情令人動容。

由於二人駕駛的「阿特拉斯毁滅者」不單型號過時，加上武器欠奉，每次遇到怪獸襲擊，總是捱打居多，對於尋求官能刺激的觀眾，難免感到不是味兒。不過，動畫劇情明顯比電影來得紮實，可謂各有千秋。

改編動畫成趨勢

正當迪士尼忙於把經典動畫，逐一改編拍成真人版電影或劇集，Netflix旗下製作公司卻反其道而行，前作如《碳變：義體置換》、《Ultraman》及《攻殼機動隊：SAC_2045》正是此趨勢下的產物，《悍戰太平洋：黑色禁區》亦不例外，尤其是在全球鬧劇本荒的情况下，把真人版影視作品換上動畫包裝重新推出，完全符合環保要求。

兩年前，有份參與《悍戰太平洋：黑色禁區》製作的傳奇影業曾經表示，動畫版暫定開拍兩季，從首季的開放式結局可見，編劇埋下不少伏線，例如主角父母仍然生死未卜、太平洋防衛軍秘密培育的男孩變成怪獸、戴上面具的神秘孩子是敵是友等，都是下季劇情的焦點。除非今季收視太差，否則按照Netflix傳統，估計未來一兩年該有續集可看。