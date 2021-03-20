艾米漢瑪涉姦少女4小時 美警立案調查 律師舉證呼冤

艾米漢瑪都算禍不單行，去年跟前妻伊莉莎伯錢百斯（Elizabeth Chambers）鬧離婚兼爭奪子女撫養權，今年再被舊愛揭發性侵、施暴甚至食人等癖好，雖然他已否認，但負面影響立即浮現，被迫辭演珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）新片《Shotgun Wedding》，再宣布退出新劇《The Offer》拍攝工作，就連《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴（Luca Guadagnino）亦來「抽水」，宣稱將會開拍一部有關食人族的愛情電影《Bones and All》，擺明諷刺舊拍檔艾米。

女方擔心先姦後殺

現時停工的艾米漢瑪，前日再爆性侵醜聞，目前身在歐洲的24歲女子Effie，在律師陪同下舉行網上記者會，聲稱2016年透過社交媒體Facebook認識艾米，翌年4月24日在洛杉磯被他強姦，施暴過程長達4小時，包括不斷把她的頭部撞向牆上，導致滿面瘀傷，女方嘗試逃跑但不成功，「我曾想過，他會否殺死我？」結果艾米滿足獸慾後自行離去，留下身心受創的Effie。

Effie又表示，她跟艾米的關係，由2016年至2020年間，經歷數度離合，「他在精神、肉體和性方面，長期折磨着我」。洛杉磯警方昨日向美國媒體證實，上月3日收到有人報案，並提出相關證據，因此向艾米展開調查。

不過，艾米的代表律師否認有關指控，「內容純屬虛構，令人髮指」，強調艾米是無辜，「他跟任何人（包括Effie）發生關係，雙方都是自願的」；反指Effie近年不斷向艾米傳送逾百張性感照片及情慾短訊，直至去年7月才停止，批評對方高調提告，「無非想引人注目，從而獲取利益」。