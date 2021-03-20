視郭晉安人生導師 張達倫演活樣衰渣男多得黎芷珊

張達倫笑稱今次演渣男角色都幾樣衰，簡直渣到底，因入行以來甚少演這類角色，所以都過足戲癮。怎樣拿揑角色？他說：「其實每個人都有好多面，我應該有渣的一面，只要講嘢衰衰咁，好易找到出嚟，加上劇本寫到角色夠晒賤格，所以好容易入到戲，真的多謝監製和編審，劇本寫得好。」儘管劇本寫得角色足夠渣，但他仍想盡辦法，希望在造型方面能配合，最終獲舊愛黎芷珊幫手，找來一副自家品牌的茶色鏡片眼鏡，他笑說：「副眼鏡真的幫到手，造型衰到無人有；當時芷珊叫我試吓呢副得唔得，話應該好襯我個渣樣。」他表示唯一辛苦是同時要演《大步走》正能量角色，一回來拍《失憶24小時》就似精神分裂，不過他很鍾意這角色，故雖然辛苦，亦盡力投入去演。

咀到江欣燕紅晒

張達倫表示另一突破是從未拍過如此激的激情戲，通常都是點到即止，今次就玩盡一點，可以話豁出去，他說：「和劇中前妻江欣燕的激情戲，一看劇本就覺得勁，監製講明整部劇所有情慾戲都交了給我們；我同江欣燕之前不認識，未合作過，第一場戲就拍『車震』，之後又在廁所拍，心想究竟能否出街？其實江欣燕好慘，因我要留鬚，拍咀戲時，她的嘴邊就像被鮑魚刷擦過般紅晒。」可有向太太備案？他說：「太太都幾開通，好信任我，多年來當知道我要拍咀戲，都很放心叫我慢慢玩。」他表示與江欣燕首次合作，起初也有點戰戰兢兢，因他是看對方演出《歡樂今宵》長大，拍激情擔心會冒犯，幸江欣燕好玩得，他笑說：「江欣燕還說熒幕初吻在不知幾多年前獻給了劉德華，之後就很少拍這類戲，搞到我都升呢，變了劉德華的級別，即刻開心滿足晒。」

「郭晉安是神級演員」

與視帝郭晉安繼劇集《白色強人》後再度合作，張達倫大讚對方不論拍喜劇或其他劇種一樣出色，已是神級演員，要怎樣突破就怎樣突破，他也趁機向對方學習，看看喜劇節奏最誇可以去到點，而觀眾又不會覺得突兀，他說：「這個前輩無論鏡頭前或鏡頭後都十分好，因他什麼都有經驗，包括婚姻或照顧小朋友方面，我都有向他請教，他亦給我很多意見，教我點去惜老婆，提我不要將焦點全部放在小朋友身上，兩夫妻要有二人世界，得閒出去拍拖，不要令夫妻感情不經不覺變淡，又提醒我要每周一天放低小朋友給媽媽照顧，然後兩公婆去睇戲、燭光晚餐，他稱得上是我的人生導師，希望每年可以跟他合作拍一部劇就最好。」

不怕無機會進軍影壇

年多前決定改變與無綫的合作形式，將經理人合約轉簽杜琪峯旗下公司，張達倫稱拍劇之餘亦想踏上大銀幕，「因要到內地為《白色強人II》拍攝個多月外景，雖然這段時間有幾部電影已差不多落實接拍，可惜回港又需要隔離，時間上未能配合，只好放棄；雖然今次錯失了機會，但我不怕將來沒機會」。

愛妻號同樣愛子女

現實中的張達倫絕對是愛妻號，對兒子及繼女同樣愛惜，工作愈來愈忙，他亦悉心分配時間放在家庭上，一收工便回家。兒子張凱碩已3歲多，他稱希望花多點時間看着兒子成長，現身處澳洲求學的混血兒繼女（Chloe）愈大愈靚女；對於繼女會否入行，他說持開放態度：「我會講清楚入行有什麼利弊，無得話支持與否，她要入行都無辦法，幫到就幫，她大個女了，我都畀不到意見，鍾意就去做吧！其實我都當她是自己個女。」

髮型：Wiltam@INDULGENCE SALON

記者：林祖傑

攝影：劉永銳