曾志偉讚參賽者有潛質有鬥心 《聲夢傳奇》復活變真人選秀騷

曾志偉、星夢行政總裁何麗全及無綫非戲劇經理陳旭亮昨日聯同15名參賽者出席《聲夢傳奇》記者會，每名參賽者獲200萬訓練費，年齡介乎14歲至26歲。

25名評判來自唱片公司高層

對於《聲夢傳奇》曾傳煞停，曾志偉笑說：「停了傳聞那一天，之後開番。因大家想做好一點，所以先要想清楚，希望多些人來參與。（會否邀請陳奕迅、張學友擔任嘉賓？）嘩，咁犀利。每集有不同嘉賓，至於有什麼嘉賓和導師，稍後會公布。（有否想過不做這節目？）沒想過，15名參賽者花了很多時間練習，而且鬥心十足，他們很有潛質，不做實在太過浪費。既然他們抱着期望，節目要做得更好。」何麗全透露25名評判都是唱片公司高層，會親自揀蟀，會跟有潛質的參賽者簽約。問為何不簽無綫旗下星夢娛樂？他說：「星夢已經很多人，會簽經理人合約，唱歌方面就推薦給其他唱片公司。」

王祖藍首個項目4月推出

王祖藍昨日正式到無綫上任首席創意官一職，問曾志偉委以什麼重任？他笑說：「首先叫他影職員證，否則不能入閘。」 他透露祖藍有很多想法，有幾個新項目由祖藍負責，第一個項目將會在4月播出。對於有傳馬浚偉回巢出任高層？志偉表示不知情，「我返工後有很多傳聞，有些我都無聽過。不過都是好事，多些新聞，大家有多些話題」。

《流行經典50年》年底捲土重來

曾志偉又否認踢走《流行經典50年》，「是畀節目回氣，已經做了160多集，很多歌不停翻唱，而且家燕姐（薛家燕）也想休息一會， 所以最後一集會有個大總結；節目很多人睇，年底會捲土重來。希望《勁歌金曲》有新面貌，所以推前播映」。

林沚羿黃奕斌努力沒白費

參賽者林沚羿和黃奕斌對於《聲夢傳奇》能夠「復活」都鬆一口氣，他們透露約一個月前接獲通知會繼續進行，之前努力備戰終於可以展露人前，沒有白費。雖然賽制改為淘汰賽，但不感壓力，反而覺得更好，可以展示個人的個性，就算暴露弱點也沒所謂，因為人是沒完美的。

炎明熹鍾柔美獲老師支持

26歲張馳豪與23歲潘靜文是眾參賽者中年齡較大，他們反而覺得有優勢，因有人生經驗，唱歌時更有感情。對於變了淘汰賽，他們沒有壓力，會全力以赴，不讓自己有遺憾。仍是中學生的15歲炎明熹和14歲鍾柔美稱年紀雖小，但吸收能力很快，有動力做好任何事情。她們課餘才抽空練習，父母和老師對她們參賽均表支持。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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