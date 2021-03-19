【開箱】《喜歡的話請響鈴2》 「暖男」宋江與「灰姑娘」金所炫的愛情矛盾

手機程式「戀愛鈴」再現

《喜歡的話請響鈴》改編自韓國網絡漫畫，由《三流人生》導演李娜靜執導，李雅言與徐寶拉擔任編劇。首季共分8集，第2季只有6集，故事圍繞3名高中生的校園愛情，隨着手機應用程式「戀愛鈴」出現，令到他們的情路變得不一樣。

首季講述高中生金朝眺（金所炫飾）兒時痛失父母，跟着姨媽及同齡表姐生活，除了應付學業，又要打工掙取生活費，終日被姨媽及表姐埋怨和欺壓，彷彿就是現代灰姑娘。直至朝眺遇上「萬人迷」同學黃宣梧（宋江飾），男方的父親是政客，媽媽是明星，雖然家境富裕，但從小缺乏家庭溫暖。

宣梧與朝眺同病相憐，未幾開始拍拖，二人打得火熱之際，朝眺因為不想成為男友的負擔而選擇分手，令他跌落人生谷底。與此同時，宣梧的好友李惠永（鄭家藍飾）比他更早愛上朝眺，但趕不及示愛，只好把愛意埋藏心底，直至朝眺與宣梧分手，他才決定追求女方。

校園三角戀變複雜

承接首季劇情，第2季講述朝眺高中畢業後3年，終於儲夠學費，打算入讀大學，卻被表姐偷走，但她未有氣餒，堅持半工讀生活。此時她重遇宣梧及惠永，後者積極追求，終於跟她拍拖，原來宣梧至今仍未忘情，宣梧得悉當年分手原因後，要求與朝眺復合，令她內心混亂，不知情歸何處。朝眺手機中與眾不同的「戀愛鈴」，終於助她認清喜歡惠永的心意。

《喜歡的話請響鈴》本是一段簡單的校園三角戀，透過手機應用程式「戀愛鈴」變得不同。這個虛構的程式，功能是當有喜歡自己的人出現在半徑10米範圍內，「戀愛鈴」就會響起，表面上易於向喜歡的人表白，壞處是無法隱藏心意，除非解除裝置。

朝眺與初戀男友張逸息（申承浩飾）無法互相敲響對方的「戀愛鈴」，代表兩人根本不愛對方而分手。宣梧敲響了朝眺的「戀愛鈴」後，朝眺感到生命中首次有人喜歡自己而心動，因此她亦成功敲響宣梧的「戀愛鈴」。

後來朝眺為了與宣梧分手，透過同學千德久（李在應飾）獲得「盾牌」程式，阻擋喜歡的人響起「戀愛鈴」。由於宣梧不知「盾牌」存在，令他無法相信朝眺已經不愛自己，糾纏在相信「戀愛鈴」還是自己直覺。事隔多年，朝眺的「戀愛鈴」仍留下「盾牌」，她為了證明自己愛上惠永，千方百計想解除「盾牌」，卻換來另一「矛」程式，用來攻破「盾牌」敲響惠永的「戀愛鈴」，但當惠永得悉「矛」程式後，懷疑朝眺不是真心愛他。

宋江男友角色討好

劇中提到「戀愛鈴」成為人氣應用程式後，改變了人類戀愛方式。一對新人結婚宣誓後，直接公開示範敲響對方的「戀愛鈴」證明相愛；戀人不用說話或通訊，只要「戀愛鈴」一響，就知對方在身邊。不過，「戀愛鈴」也有壞處；有些人的「戀愛鈴」從未響過，代表世上沒人喜歡他，其中一幕講述一班「戀愛鈴」用戶集體自殺，加上「戀愛鈴」無法分辨「愛」的動機，就算跟蹤狂亦能敲響別人的「戀愛鈴」，讓人反思應如何面對自己的心意。

金所炫劇中角色有個黑暗童年，心理受到影響，甚至覺得自己的存在已是錯誤，性格並不討好，幸好演技搭夠，不會惹人厭煩；宋江扮演情深富二代，即使無法敲響女友的「戀愛鈴」，仍然做足男友本分，突顯「暖男」個性，成功吸納不少粉絲。至於鄭家藍，今季是他入伍前的最後作品，表現不過不失，結局他與金所炫成為一對戀人，雖然惹來宋江粉絲不滿，但總算是大團圓結局。