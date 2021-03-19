認少見陳炳銓 關係降呢變朋友 李佳芯：尋求舒服方式相處

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

李佳芯與河國榮主持《狗狗診療所》，嘉賓鄭俊弘與老婆何雁詩帶同愛犬Riley到場。李佳芯表示曾養兩貓，體會照顧動物需要責任感和耐性，今次都趁節目學懂不少知識。河國榮相隔13年回巢，因被節目主題吸引，他表示最高紀錄同時養13隻狗，其中12隻愛犬在過去3年相繼病逝，令他傷心到抑鬱，要時間慢慢療傷。

澄清非狗狗主人

李佳芯之前不時被影到跟男友陳炳銓拍拖放狗，但近期屢傳分手，被問與男友一起養的愛犬近况，她煞有介事說：「嗰隻係佢嘅狗。（不是你的？）晶片是寫他名，當初是他說鍾意，所以養。」問到是否一直由陳炳銓負責照顧？李佳芯說：「日常生活是他負責，當然我之前都有放狗。」

她透露最近忙於籌備陶瓷及書法藝術展，跟陳炳銓少見面和放狗。追問是否冷戰或遇上感情關口？她說：「絕對無問題，其實感情事一向低調，我們一直是朋友，現在處理緊，搵個令大家舒服的方式相處和成長，我不會稱為關口。」

何雁詩爆鄭俊弘怕痛拒紋身

鄭俊弘與何雁詩目前養有兩隻愛犬，何雁詩考慮將來懷孕時，會多養一隻幼犬跟孩子一起成長，相信會好溫馨。不過她說未有生育計劃，不會是這幾年內的事。談到何雁詩為母親紋身，會否跟鄭俊弘紋情侶紋身？何雁詩取笑老公怕痛，鄭俊弘也一口拒絕：「不會，心照啦。平日修眉和做美容針，痛到標眼淚，唯一打耳窿不覺痛。」

陳瀅從加國回港完成隔離後，立即約鄭俊弘和何雁詩聚會，鄭俊弘讚陳瀅沒變肥，何雁詩稱與好姊妹久別重逢好開心，並說：「陳瀅話之前隔離完個人變沉靜，我們陪她猜枚罰食辣椒，玩得好開心。」

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