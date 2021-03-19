譚俊彥堅持不劇透 連累母親畀阿姨鬧

王君馨：忍口好辛苦

王君馨表示劇集播出後，經常被街坊、朋友追問結局，她忍口不穿橋，非常辛苦。她笑說：「我期待播大結局，到時可以跟大家討論。」譚俊彥笑言不停被親友追問劇情，但他堅持不肯透露，怕父親狄龍知太多不再追看，又連累母親被阿姨鬧，「阿爸、阿媽、老婆日日捧場追看。回想在高山拍攝大結局的場面，跟王君馨整天捱冷又淋雨，過程艱辛」。王君馨提議跟譚俊彥一起做網上直播，跟觀眾齊看大結局，奈何譚俊彥忙拍新劇《十八年後的終極告白2.0》未能配合，他說：「我有點精神分裂了，因今天好多老婆同場，譚凱琪是我新劇老婆，王君馨是這部劇老婆。」

譚凱琪半夜餵哺母乳

譚凱琪產後復工，衣著密實亦難掩豐滿身材，她表示仍為5個月大的女兒Gabri餵哺母乳，故開工拍《十八年》不時抽時間泵奶，她說：「最近開工夜歸，女兒不認得我，對我冷淡了，等拍完劇要多陪她，好喜歡見到她笑，不過我半夜都堅持起身餵人奶，而且她正在學轉身，會陪她一起睡，好珍惜與女兒相處的時間。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵