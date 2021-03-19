美喬治亞州按摩店槍擊案6亞裔亡 吳彥祖李香凝籲停止仇恨亞洲人

娛樂組

近年將事業重心轉戰美國市場的吳彥祖，初時在網上轉發亞特蘭大槍擊案的報道並留言說：「我真的無言……#STOP ASIAN HATE。」之後轉貼報道有關當地警方發言人Jay Baker疑同情槍手而不是同情案中受害者的言論；加上Jay Baker被起底曾在facebook發布印有「Covid 19 imported virus from Chy-na」字樣T恤，提醒大眾訂購，涉有歧視華人成分，令吳彥祖大表震驚。不過，吳彥祖表示仍相信當地還有好警察。

「大家應和平共處」

李香凝在社交網上載亡父李小龍的黑白相片，她留言道：「這就是『功夫流感』（嘲諷亞洲人帶來新冠病毒及發源地）。你認為這是個笑話而我們不應該那麼認真。」她說知道有人懷着憎恨和仇視外國人的心態，並激發起恐懼和蔑視，作出令人髮指的行為。她宣揚對人要有愛，停止仇恨，像一個大家庭，呼籲大家應和平共處。

陳法拉憤怒嬲爆

陳法拉向來關注種族歧視，她在社交網貼出多個嬲爆emoji，表達對事件的憤怒。陳冠希則在社交網留言，為自己身為亞洲人感驕傲，又認為自己黃皮膚沒有問題，很榮幸在全球社會中展示出自己的重要性和價值。林恬兒亦上載「#STOP ASIAN HATE」作出呼籲。