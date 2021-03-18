【開箱】《今日我話事》 1980年代懷舊校園爭霸戰

漫畫改編曾拍成動畫及日劇

《今日我話事》改編自西森博之漫畫《今日我至叻》，亦是他在漫畫雜誌《小學館Sunday》發表的首部連載作品，其後先後轉到《增刊少年Sunday》和《週刊少年Sunday》連載至1997年，共發行38冊單行本，累計銷量逾4000萬冊。早年曾拍成動畫及真人版電影，由《交響情人夢》竹中直人等主演。前年NTV電視台找來《無敵律師》賀來賢人、《東京愛的故事2020》伊藤健太郎、《銀魂》橋本環奈及《半邊藍天》清野菜名演出電視劇版，全劇10集平均收視9.87%，以新演員來說，成績不俗。NTV其後宣布原班人馬開拍電影。由《銀魂》系列福田雄一執導，日劇版也是其作品，並邀請小栗旬、山田孝之及堤真一等老拍檔客串，電影版的串星則有《大叔的愛》吉田鋼太郎及《東京喰種S》山本舞香等。

電影版講述北根壞高校的學生火燒校園，校方唯有借用開久高校繼續上課。北根壞的學生柳銳次（柳樂優彌飾）「入讀」開久高校後，威迫新同學以高價購買「友情鎖匙扣」，乖學生森川悟（泉澤祐希飾）沒購買而被毒打，森川悟的表姐森川涼子（山本舞香飾）見他滿身傷痕，誓為表弟報仇卻找錯對象，不停追打就讀私立軟葉高中、輕狂又膽小怕事的「金毛仔」三橋貴志（賀來賢人飾），以及充滿正義感的「箭豬頭」伊藤真司（伊藤健太郎飾）。森川悟多次被欺負，柳銳次與大嶽重弘（榮信飾）扮好人拯救他，前者更利用森川悟善良之心，游說他替自己頂替傷人罪。三橋貴志與伊藤真司得悉柳銳次等人的惡行後，終忍不住出手，放低與開久高校的新仇舊恨，合力對抗「外敵」，三所高校的學生展開大型毆鬥。

伊藤健太郎或連累續集開不成

男主角賀來賢人自從與《東京白日夢小姐》榮倉奈奈結婚生子後，事業平步青雲，近年他一口氣參演多齣人氣日劇，包括《半澤直樹2》及《傻爸青春白書》。他飾演的三橋貴志是1980年代高中生，為追求「有型」，趁轉校由乖學生變成不良少年，去髮型屋染「金毛」時巧遇有相同目的伊藤真司，因而結成好友。三橋貴志幼稚、怕事、得把口，為了女友赤坂理子（清野菜名飾），經常與鄰校情敵鬥嘴，每當要打架才會展露正義感與超強身手。

現年23歲的伊藤健太郎憑劇集《東京愛的故事2020》備受矚目，去年卻捲入交通意外並逃逸被捕，有傳因此《今日我話事》或開拍續集無望。他飾演的伊藤真司，充滿正義感，但面對女友早川京子（橋本環奈飾）即變純情少男。三橋與伊藤從不欺負弱小，也不會挑起無謂鬥爭，三橋的詭計多端與伊藤的超強戰鬥力，使他們成為高校傳奇人物。《今日我話事》以1980年代的日本為背景，學生造型十分浮誇、懷舊，而且為追求「有型」而變身不良少年，這想法似乎已很過時。不過他們表現既卑鄙又熱血的一面，十分搞笑亦很可愛。

橋本環奈秒速變臉搞笑

片中女角也不是泛泛之輩，清野菜名扮演的赤坂理子是女中豪傑，自小練合氣道，身手不遜男生；她的「松田聖子髮型」也懷舊味十足，並意外適合清野菜名的清純臉孔。橋本環奈在戲中渴望當「大家姐」，想日日「開片」，卻無人理她；最搞笑是她平時兇神惡煞，但一見到伊藤健太郎就變純情少女，秒速變臉的演出，為電影帶來笑點。

上映日期：3月18日