【明報專訊】把《魔雪奇緣》主題曲《Let it Go》唱到街知巷聞的美國女歌手Demi Lovato,有關她的紀錄片(Demi Lovato: Dancing with the Devil》,將於本月23日在YouTube頻道首播;據報她在紀錄片中首次揭露2018年險死的經歷,以及兩次受性侵的慘痛過去。