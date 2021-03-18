實現非二元性別夢想 艾略特佩芝切乳登《時代》封面

現年34歲的艾略特，去年底透過社交媒體撰文，公開跨性別者身分之餘，就連稱謂亦改成「他」。當時並未提到，原來他已切除乳房組織，實現非二元性別的夢想。康復後他接受《時代》雜誌訪問，剖析「改變生命」的心路歷程。

抗拒女性化打扮

他憶述2007年以女演員身分出席《Juno少女孕記》首映禮的情况，「當我穿著女裝行紅地氈時，幾乎認不出自己，就算經過很長時間，仍然拒絕再看當日照片上的我」。從此他便抗拒女性化打扮，就連穿著女裝T恤都感厭惡。

直至2014年，艾略特首次承認同性戀者身分，並於2018年跟舞蹈員愛瑪普納（Emma Portner）結婚，可惜這段關係並不長久，今年初宣布離婚。加上疫情影響，令他在隔離期間，認真反思身分問題，「過去有一段很長時間，我落力探討不同問題，卻從未意識到，這只是在逃避」。直至受到《勁爆女子監獄》主角拉維娜葛絲（Laverne Cox）和《紐約萬花筒》製作人珍妮莫克（Janet Mock）啟發，不再以自己身體為恥，安心面對跨性別者身分，「從此成為真正的我」。

《雨傘學院》製作人表示支持

拉維娜葛絲正是首位登上《時代》雜誌封面的跨性別者，珍妮莫克昨日亦透過社交媒體轉載艾略特的《時代》封面，以示認同和鼓勵。

對於跨性別演員的身分，艾略特表示充滿期待，「這是個新開始，我很渴望演出，因為在這個身體裏面，就是全新的我」。Netflix原創劇集《雨傘學院》製作人史提夫布克曼（Steve Blackman）接受《時代》訪問時稱：「我感覺到艾略特肩膀上的重擔已經完全消失，整個人都變得輕鬆。」Netflix發言人早前亦表態支持他的決定，「我們愛你，艾略特，迫不及待想看到你回歸第3季」。