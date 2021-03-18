《通菜街喪屍戰》反應熱烈 或拍網劇饗向隅劇迷

《通菜街喪屍戰》執行監製陸昕昨日接受《明報》電話訪問，承認有計劃，「受疫情影響，當時仍未肯定劇院能否解封讓我們演出，所以早有Plan B：如果演出場地不許可，我們有準備由舞台劇改為微電影，所以兩者計劃可說同步進行。之後以連續劇形式還是微電影在網上播，目前仍在構思，未知會不會原班人馬上陣，稍後待落實才正式公布」。陸昕解釋因政府的防疫限聚規定，場地限50%入座率，直接影響票房收益；若要改成其他，製作成本是最大難題，其他考慮因素還有場地和遷就演員檔期等。她續說：「今次音樂劇演出製作費好緊絀，15場門票雖然全部售罄都是收得一半錢，唯有盡量節流以減省成本，例如棄用Live Band、好多台前幕後人員酬勞都收優惠價；如果拍成微電影或連續劇，需要短租遊戲機舖實景拍攝。梁祖堯和其他演員都忙，一早已有其他工作安排，大家要夾檔期，希望可以成事。」

記者：林蘊兒