被指不滿劇本煞停開拍 高海寧自認「small potato」無權叫停

角色甚具挑戰，大考高Ling演技，開工前她做足準備工夫。3月初同劇的糖妹在社交平台上載眾人一起圍讀劇本的照片，表示過幾日要開工。昨日傳出《童》的劇本有問題，未開拍已被叫停；又傳高Ling與張振朗看劇本後覺不妥，跟高層曾勵珍見面後，暫停拍攝。

否認跟珍姐見面

對於被指要求停拍《童》，高Ling昨日回覆《明報》時否認，並說：「當然不是，怎麼可能？可知公司煞停一套劇，損失有多大？我絕對沒去找珍姐（曾勵珍），總之我是聽公司安排去工作，沒那麼大權力。監製亦解釋過，因為疫情原因，book外景比較困難，可趁這段時間把劇本再寫好一點，讓呈現出來的東西更加好。」她稱一切是公司內部安排，自認是「small potato」，哪有能力參與事件，傳聞未免太看得起她。

監製稱延拍因難借場地

《童》監製廖晉碩承認延期拍攝，因疫情借場地有困難，停拍有充裕時間讓劇本可以更好。他稱高Ling的角色有難度，承受一定壓力；有傳此劇暫定於6月再開拍。

娛樂組