胡鴻鈞寄語許廷鏗堅持夢想 林穎彤談買樓承諾：媽咪不想搬

何依婷著兩件冷衫拍劇焗到中暑

何依婷上周拍攝該劇時不慎中暑，她說當日要穿兩件冷衫，在炎熱天氣下曬足三四小時，感覺很焗，出現脫水情况，她原本想堅持拍下去，但導演不肯，最後看了醫生吃藥兼休息半日。劇集還有兩星期拍畢，何依婷笑言要帶備退熱貼和冰等降溫法寶。胡鴻鈞表示自己還好，沒出現中暑情况，他的戶外戲較何依婷少，而且多飲水，只是曬黑了。

林穎彤昨日拍攝一場跟李龍基的父女戲。談到她18年前與媽咪一同受訪，談及坎坷往事的片段最近在網上瘋傳？她說已成往事，也沒想到事隔多年，片段再次於網上流傳，還引起很多朋友關心。片中年幼的林穎彤承諾長大後掙多些錢買樓給媽咪住。她表示有跟媽咪傾買樓，但媽咪年紀大了，心態已不同，也不想搬，她亦按媽咪的意思為家居裝修。

提到何麗全掌管星夢後，有傳要求星夢歌手要加簽無綫經理人合約才有得留低？林穎彤承認合約有變，只是將本身的星夢經理人合約與無綫經理人合約合併，以年期較長那份為準。對於無綫復辦《翡翠歌星賀台慶》，林穎彤認為是好事，現在可見到很多不同的歌手，張敬軒之前又亮相《勁歌金曲》，作為觀眾更加開心。不過她今年暫未有新歌，會以拍劇和主持綜藝為主。

記者：陳釗