跟人氣王做同學 陳曉華專心上堂 無被姜濤電親

談到她早前與MIRROR另一成員Ian（陳卓賢）因買車事件傳緋聞，更遭對方粉絲攻擊，可有因此不開心？陳曉華表示：「沒有，事件已經過去，不再提了，部車都搞掂晒。（可有給你優惠？）都過了那麼久，不記得啦。」

陳楨怡自認貼地慳妹

陳楨怡早前午餐光顧一間盛惠最少過千元的米芝蓮餐廳，被指生活富貴。家境富裕的她，其實非常貼地，日前被影到吃魚蛋粉和搭小巴。陳楨怡稱並非經常吃米芝蓮餐廳，那次是考慮了幾個月才去，並說：「最嬲原本可以買一送一，但我忘記帶優惠卡，真的蝕了。我本身是超級喜歡吃魚蛋粉的，總之無論平貴，只要好吃我都喜歡。」她笑稱昨日因趕時間及要慳錢，所以要捱麵包。

陳婉衡誓操「朱古力」肌

穿小背心谷胸上陣的陳婉衡，透露聖誕和新年喪食，肥了不少，現趁健身室重開要積極減肥，希望重見「朱古力」，她說：「其實已減了兩公斤脂肪，離目標還欠1公斤。」有開班教健身的她，疫情下開班次數大減，亦知有些教練生計大受影響，大家都賺少很多，希望疫情快點過去。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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