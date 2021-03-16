Beyonce累計28獎破格林美紀錄 Taylor Swift三奪最佳專輯多謝男友

H.E.R.奪最佳歌曲獎

賽前獲9項提名在今屆領先的樂壇天后Beyonce，在加拿大男歌手The Weeknd不滿格林美設立「秘密委員會」操控提名名單而宣布永遠杯葛，英國男團One Direction前成員Zayn Malik亦狠批大會有賄選之嫌後，Beyonce一度傳出缺席頒獎禮。事實上昨日Beyonce在饒舌歌手夫婿Jay-Z陪同下領獎，她的9歲女兒Blue Ivy Carter亦憑母女合作歌曲《Brown Skin Girl》榮登史上最年輕的最佳MV獎得主。除了最佳MV獎外，Beyonce亦憑單曲《Black Parade》，以及跟女新人Megan Thee Stallion合唱的《Savage》，分別贏得最佳R&B歌手、饒舌歌曲及饒舌歌手合共4獎，令到她出道至今累積格林美得獎數目增至28個，刷新女歌手最高紀錄，跟金牌製作人Qunicy Jones平起平坐之餘，她亦以79項提名冠絕女歌手，僅次於老公Jay-Z的80項。

《Black Parade》旨在為黑人爭取平權，年僅23歲便憑《I Can't Breathe》奪得最佳歌曲獎的H.E.R.亦一樣，去年受美籍非裔男子弗洛伊德遭白人警察殺死的慘劇影響，於是在母親浴室內完成此曲錄音，她在致謝時表示：「沒想到我的恐懼和痛苦會轉化為一股影響力。請大家記住去年夏天經歷的抗爭，我們要為達到目的而改變，並保留這團火。」

BTS飲恨最佳流行組合表演獎

另一樂壇天后Taylor Swift憑《Folklore》獲頒年度最佳專輯獎，繼2010年《Fearless》及2016年《1989》後，成為史上首名女歌手3度奪此殊榮。穿著花裙的她在製作人Aaron Dessner及Jack Antonoff等陪同下，一同上台領獎，更罕有地公開多謝男友祖艾雲支持：「他是首個聽到這張唱片所有創作歌曲的人，能夠在隔離期間跟你一起寫歌，就是最好的時光。」Taylor舊愛Harry Styles亦憑《Watermelon Sugar》贏得最佳流行歌手獎，二人同場不單沒有尷尬，更在台下言談甚歡，當Harry上台領獎時，Taylor在台下大力拍掌以示支持。

韓國男團防彈少年團（BTS）的英文歌《Dynamite》飲恨最佳流行組合表演獎，敗於兩大天后：Lady Gaga和Ariana Grande的合唱歌《Rain on Me》手下，但仍以表演嘉賓身分隔空亮相。事後他們透過手機直播節目Vlive及粉絲通訊平台Weverse分別感謝歌迷支持，成員Suga表示明年會更努力，繼續以格林美獎為目標。