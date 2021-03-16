《浪跡天地》趙婷大熱角逐奧斯卡導演獎 港片《少年的你》爭最佳國際電影

去年橫掃香港金像獎最佳電影、導演等8獎的《少年的你》，繼1993年《霸王別姬》後，成為首部代表香港進軍奧斯卡的電影，將與丹麥《我們的酩酊時光》（Another Round）、波斯尼亞和黑塞哥維那《以艾達之名》（Quo Vadis, Aida?）、羅馬尼亞《醫官同謀》（Collective）及突尼西亞《The Man Who Sold His Skin》爭獎。《少年的你》講述飾演中學生的周冬雨在高考前夕，面對同學墮樓，並成為校園欺凌對象的故事。

曾國祥傳短訊向老竇報喜

《少年的你》導演曾國祥接受《明報》電話訪問時連聲多謝：「剛剛聽到消息，我心情非常興奮，多謝大家支持，好開心這部戲在不同國家都受到觀眾的支持和喜歡，這是作為導演最開心的一件事。同時多謝本片台前幕後兄弟姊妹，因為一部戲的成功是來自大家的努力，好感恩，好多謝大家。」問到有沒有立即向家人報喜？曾國祥說：「老婆（王敏奕）跟我在一起，所以我們是同步知道消息的，家姐（曾寶兒）聽到消息都好快打畀我，大家都好開心呀！我有立即傳短訊向老竇（曾志偉）報喜，但他未回覆，未知他知道後的反應。」曾國祥暫不清楚會否親自到美國參加盛會，要視乎疫情，大會舉行現場的頒獎禮或者網上公布賽果方式。

挪威導演拍反修例社運入圍爭紀錄短片

另外，挪威導演Anders Hammer執導的《Do Not Split》，片長約半小時，記錄了2019年香港反修例社運，跟《Colette》等角逐最佳紀錄短片。至於憑《浪跡天地》奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎，並成為金球獎史上首名奪得最佳電影及導演獎的華裔女影人趙婷，將會跟《超犀女王》美露芬奈爾（Emerald Fennell）角逐最佳導演，亦是奧斯卡史上首次有兩名女導演同時入圍最後五強，對手則包括《農情家園》韓裔鄭一朔、《曼克》大衛芬查（David Fincher）及《我們的酩酊時光》湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）。

《浪跡天地》講述法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）扮演的退休婦人經歷公司倒閉、失去丈夫及房子後，決定以現代游牧民姿態重新生活的故事。她跟《The United States vs.Billie Holiday》安哲雅黛（Andra Day）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）競逐最佳女主角。

若以數量計算，金像影帝加利奧文（Gary Oldman）主演《曼克》獲最佳電影、導演、男主角等10項提名領先。加利將會跟《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）、《藍調天后》已故男星卓威博士文（Chadwick Boseman），以及《農情家園》Steven Yeun爭最佳男主角，後者更是奧斯卡史上首名美籍亞裔男星角逐金像影帝。今屆候選最佳電影只有8部，除了《曼克》、《浪跡天地》和《農情家園》外，還有《超犀女王》、《爸爸可否不要老》、《金屬之聲》、《芝加哥七人案：驚世審判》和《Judas and the Black Messiah》。