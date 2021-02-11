兒童選擇大獎頒獎禮 BTS奪3獎大勝

BTS力壓同鄉Blackpink贏得最受歡迎音樂組合，以及最受歡迎全球歌手，又憑《Dynamite》奪最受歡迎歌曲殊榮，合共3獎，成為大贏家，身在首爾的BTS透過視像致謝，並由隊長RM打頭陣逐一讀出得獎感受。

Justin Bieber表演又領獎

加拿大樂壇小天王Justin Bieber除預錄演出3首歌曲外，亦奪得最受歡迎男歌手獎，他跟同門師妹Ariana Grande合唱的《Stuck With U》亦摘下最佳合唱歌曲，後者同時奪得最受歡迎女歌手殊榮。

美莉布朗分別憑《天才少女福爾摩斯》及《怪奇物語》雙喜臨門，包辦最受歡迎電影及電視劇女星獎，可惜她未能親臨現場。反而正懷第三胎的姬兒加杜（Gal Gadot）出席頒獎禮，為力壓《花木蘭》奪得最受歡迎電影的《神奇女俠1984》領獎。

羅拔唐尼被鬼口水照頭淋

憑《怪醫D老篤》獲頒最受歡迎電影男星的羅拔唐尼（Robert Downey Jr. ）亦親自到場領獎，並接受頒獎禮傳統的「鬼口水」綠色液體「洗禮」。他其後在社交網Instagram上載自己渾身被「鬼口水」淋到濕透的照片，並留言表示，「你以為只有變形俠醫才會變成綠色的嗎？真的很榮幸能夠得獎，沒有你們任何一個支持，我就無法做到；讓我用綠色的心，由衷感謝你們的支持」。

另一方面， 《薄荷殺姬》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）亮相頒獎禮，介紹副總統賀錦麗（Kamala Harris）「出場」，後者透過視像致辭稱政府會竭盡所能讓所有學生及年輕領袖能重返校園，跟他們的朋友再聚首一堂。