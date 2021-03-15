愈熟愈放 拍親熱戲唔尷尬 陳家樂摸衛詩雅無顧慮

記者：柯美

攝影：劉永銳

連續數月零工作、零收入，衛詩雅和陳家樂一度非常憂慮，衛詩雅表示去年疫情爆發初期，3個月零工作，既要供樓，且要供養父母，十分徬徨，不過也有得着，多了時間陪伴家人，待在家中，看了很多書和電影來增值。家樂較衛詩雅慘，半年零收入，他說：「初時不覺得疫情有那麼大影響，還覺得不錯，可以稍作休息。直至有天執屋，從不看糧單的我，一看之下，才知道6個月零收入，那刻真係慌，但也沒有辦法，大環境是這樣。」

喜歡踢足球的家樂唯有視為休季，用護級球隊來比喻，認為只要訓練有素，裝備好自己，開季重新出發便有好成績，可以由榜尾爭榜首，並說：「保持這種心態，希望慢慢好起來。」

投入親熱 被誤真拍拖

衛詩雅和家樂繼《很想和你在一起》，相隔11年再合作《不日成婚》，由於他們同屬英皇娛樂旗下，私下又是好朋友，所以演情侶有很多親熱戲也不尷尬，毋須避忌。

家樂稱二人甚有默契兼豁出去，連在場工作人員也竊竊私語，懷疑他們在蜜運中，他說：「有場戲很多身體接觸，因為互相信任，不擔心她會否覺得我博懵，她亦不介意被我觸碰。完成親熱戲翌日，片場竟然流言『兩個人是否一齊，點解可以毫無顧忌？』這就是大家熟稔的好處，可以去盡一點，放膽演繹角色，不用顧慮被對方誤會。」

衛詩雅形容惜家樂的感覺像惜自己隻手，不會尷尬，戲中二人的對話方式，其實跟他們平時一樣，很真實。

演技進步 互相出招

再與衛詩雅合作，家樂感覺特別，並說：「我的回憶仍停留在和她拍《很想和你在一起》初出茅廬的感覺，大家對電影一竅不通，橫衝直撞，今次再合作，大家在這個行業走了很多路，成長不少。」

衛詩雅認同與家樂都成長了，讚對方演技也成熟了，敢放膽去做，演繹跟以前很不一樣，她說：「大家都夠膽嘗試，拍《很》時邊敢，現在會互相出招，看對方能否招架得來，他的演技進步不少。」家樂腼腆說多謝，也讚衛詩雅是個天才，拍第一部電影《很想和你在一起》已發揮得很好，並說：「她多演文戲，估不到也有喜劇細胞，在《不》有喜感，好麻甩。」

衛詩雅拒絕前度求婚

新片講述衛詩雅因為拍拖多年的男友家樂拖字訣，不肯結婚而分手，現實生活中剛剛相反，衛詩雅說：「曾有男友想結婚，但我對結婚有恐懼，驚到走了。」

她不認同拍拖久了就要結婚，並說：「我不會為家人及想結婚生仔而結婚。有個家庭是開心的，但現階段，想到全副精神放在家庭和照顧小朋友，沒時間打機，就暫時不考慮結婚問題。當然最好找個跟我有共同嗜好的男朋友，不一定陪我打機，但會理解我為何喜歡打機，不可以是兩個世界的人。」

家樂有仔趁嫩生

家樂則對婚姻抱不同看法，反而想結婚，自覺已到適婚年齡，他說：「身邊的男同學，大部分已經結婚，有些更當了父親，看到他們那麼開心，自己都會想像下結婚生仔。我認同有仔趁嫩生，計數有多少精力和小朋友玩。我快將35歲，45歲仍可以和10歲兒子踢足球，太大差距，陪小朋友的機會又少一點。總之工作穩定，又遇到合適的人，我不介意結婚，但不會刻意計劃幾時，不想給自己壓力要在一兩年內完成。」不論戲裏戲外，很多人都說結婚是戀愛的墳墓，家樂認為看有多喜歡對方，他說：「好喜歡，哪怕是墳墓，咪一齊跳囉。」

場地提供：THE CROWN（THE EMPEROR HOTEL）

服裝︰PORTS V（陳家樂）、Initial fashion（衛詩雅）

化妝：khaki yan（陳家樂）、Miko（衛詩雅）

髮型：Kenrick Siu（陳家樂）、Wil Tam（衛詩雅）