三大唱片公司破冰首演無綫慈善騷 汪明荃：好開心見到咁多歌手

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

伍仲衡演出後在社交網表達感受說：「樂壇是需要百花齊放才精彩的，好耐未見過TVB有咁多歌手，很感動！阿姐（汪明荃）都同我講：好開心見到咁多歌手，唔知佢會唔會以為我都係歌手呢！」

環球歌手AGA和Gin Lee表示有份參與無綫節目感開心，加上公司高層黃劍濤親自領隊，在後台低調支持，證明他們非常重視破冰後的第一個騷。

AGA預告參與音樂綜藝節目

Gin Lee形容對無綫環境感陌生又熟識，回想已多年沒到TVB錄影廠綵排和錄節目宣傳片，加上難得與不同唱片公司歌手聚首一堂，如同參加音樂頒獎典禮般場面墟冚。AGA預告與無綫稍後合作做音樂有關的綜藝節目，暫時未知詳情。二人齊盼有機會主唱劇集主題曲，特別恨唱古裝劇，同時亦表明有興趣嘗試拍劇。

有報道指何麗全接任星夢CEO之後，要求旗下歌手加簽無綫經理人合約才「有得留低」。前晚身穿黑色大露背長裙的Hana，自詡有膽識穿Deep V展示性感一面。

問她是否已跟TVB轉簽經理人合約，Hana稱尚未有人跟她正式傾談，而她與兩間公司有合約在身，形容關係有點複雜：「我本身簽星夢歌手和經理人合約，另外跟創富文化亦有經理人合約，所以若轉簽要等公司安排，暫時未有人問我。上次同何生（何麗全）見面，都是傾音樂未來發展方向，唱歌方面並不擔心；而且我的合約未到期，也輪不到我們做『細』的去處理。」她聲稱一直恨拍劇演主線角色，盼嘗試不同挑戰。

星夢歌手JW承認加簽經理人合約

去年加入星夢當歌手的JW，最近已順利跟TVB簽下經理人合約，期待稍後唱歌同時兼顧拍劇。她說：「是經星夢轉簽TVB，估計其他歌手應該都會陸續轉。我等新歌外，亦預備好拍劇，至於開演唱會則要儲多些歌才考慮。」有指恐爆發第五波疫情，她知道很多歌手朋友都在3月至5月開騷，JW希望他們能順利舉行。

鄭欣宜跳舞感震盪：來自全身肥膏

鄭欣宜前晚為《博愛歡樂傳萬家》演出，身穿低胸連身褲，配合野性舞步演繹快歌《@princejoyce》。演出後欣宜形容自己一邊跳舞一邊感到震盪，自嘲震盪來自全身肥膏，故刻意用chok爆眼神扮有型。腳踏3吋高幼跟鞋的她又透露，綵排時險跌倒，多得4名猛男舞蹈員傍實。她稱演出前已做定安全措施：「有打底和黐膠紙，所以好安全，如果有事你們幫我打格仔。好彩從未試過走光，最多都是露了bra帶，我都未驚，你們反而比我更緊張。」

欣宜為求唱快歌跳勁舞時身段較輕盈，會繼續操弗自己，令身形線條望落結實，但不會刻意減肥。提到近日有健身中心爆發多宗確診個案，市民擔心爆發第5波疫情，欣宜稱平日健身多數在很少人的私人地方單對單上堂，所以較為安全。

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