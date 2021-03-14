【開箱】《Mouse》連環兇殺案牽兩代 李勝基緝兇變疑犯

刑警幼年經歷家庭慘劇

《Mouse》由《靠近我，抱住我》崔俊裴導演及《神的禮物》編劇崔蘭合力炮製，預計全劇20集，每周播出兩集，每集約80分鐘。故事以25年前一宗連環兇殺案開始，外科醫生韓敘俊（安在旭飾）家庭美滿，妻子成智恩（金正蘭飾）快將臨盆。韓敘俊好友李丹尼爾（趙在允飾）是遺傳學博士及犯罪學家，致力研究精神病患者基因遺傳到下一代的機率，並研製從胎兒就能檢測有否精神病的技術。李丹尼爾返回韓國公幹期間，跟韓敘俊夫婦敘舊。

另一方面，年幼的高武治（李熙俊飾）與父母及胞兄往郊外露營期間，父母慘遭殺害及分屍，高武治僥倖脫險，胞兄重傷致殘障。高武治看到兇手容貌，指證韓敘俊殺人，警方卻找不到罪證，之後成智恩拿出證據指證丈夫，韓敘俊被判終身監禁。患有精神病的韓敘俊從沒愛過成智恩，他表示結婚只為生孩子，希望「韓敘俊二世」延續其殺人行為。成智恩得悉真相後大為難過，在李丹尼爾協助下知道腹中孩兒也有精神病基因，但不忍心墮胎。成智恩兒子出世後，IQ非常高，可是行為古怪。10歲時已殘殺兔子和小狗，還因為與後父爭執而殺害對方，繼而失蹤。

多年後連環殺人案再現。高武治背負着父母慘死、兄長傷殘的過去，成為了刑警，由於他經常不守紀律，在警隊被視為麻煩友。高武治致力追查連環兇案，誓言要找到韓敘俊兒子，殺害他藉此報復身在獄中的韓敘俊。熱血巡警鄭巴凜（李勝基飾）為囚犯表演魔術時，遇上好友兼獄警被襲擊致重傷送院，因此認識年輕冷酷的醫生成耀漢。

靈感源自少女殺童案

《Mouse》最大賣點是猜測誰是連環殺人案兇手。表面看來最大機會是醫生成耀漢，第2集講他探望獄中的韓敘俊，後者稱他「兒子」；如果他是「韓敘俊二世」，極有可能是真兇。不過首集也提到25年前成智恩為胎兒檢測時，同場還有另一孕婦，胎兒也驗出有精神病基因，該孩子長大後是誰，劇情尚未透露。不過第2集尾聲似暗示李勝基就是該孩子。

據悉兇手將人類當成獵物，每逢雨天或心情不佳，便會外出「狩獵」，殺人手法兇殘，並會留下辱罵「十字架」的信息，故當上神父的高武治胞兄高武元（金榮在飾），亦可能是兇手。

據悉《Mouse》的創作靈感源於2017年韓國仁川國小女童分屍案，兇徒是年僅17歲患有精神病的金姓少女。聆訊期間，金被問到現在讓她感到最痛苦的是什麼時，她沒有絲毫抱歉或罪惡感，只說：「天氣那麼好，我卻無法去看櫻花，最讓我感到痛苦。」她的答案也許令人憤慨，但金天生缺少鏡像神經元 （mirror neuron），無法感知別人的痛苦，也完全沒有罪惡感、同情或惻隱之心，以及後悔等情感。劇中連環殺人犯韓敘俊正是這類精神病患者，外表看來跟平常人一樣，甚至十分聰明，但其實只愛自己，並成為殺人犯。

有精神病基因不應出生？

此劇還提到一點，若人類能夠從胎兒檢測出精神病基因，是否應為防止罪惡而強行要求孕婦墮胎？劇中成智恩原打算終止懷孕，但同時抱着1%機會的希望胎兒沒遺傳精神病，決定保留胎兒並誕下兒子，她的選擇是對是錯？值得思考。

《Mouse》以連環殺人案為主軸，同期JTBC劇集《怪物》也是相同題材，但前者節奏明快，情節與對白均流暢，似乎更勝一籌；可惜李勝基與《藍海傳說》男星李熙俊暫未見突出表現，期望後段他倆有精彩演出。