珍妮花A-Rod結婚不成分手收場

之前三度結婚的珍妮花露柏絲跟歌手前夫Marc Anthony育有一對現年12歲的龍鳳胎；A-Rod和前妻Cynthia Scurtis亦有兩女，分別16及12歲。珍妮花和A-Rod拍拖兩年，前年3月在巴哈馬度假期間，A-Rod求婚成功，兩人組成6口之家，一起生活，據悉去年才斥資4000萬美元（約3.12億港元）在佛羅里達州邁阿密買入豪宅。他倆原定去年6月在意大利舉行婚禮，怎料撞正疫情爆發而延期。

A-Rod上月傳緋聞

今年1月，珍妮花露柏絲受訪時曾談及婚期，聲稱雖然婚禮兩度延期，但希望按照原定計劃，而且也不心急拉埋天窗；上月她在另一個訪問中透露，曾與A-Rod一起見治療師，改善兩人的關係。珍妮花1月在拜登總統就職典禮上獻唱，A-Rod陪伴左右；2月初美式足球超級碗決賽，兩人結伴現身；情人節珍妮花亦在社交網大曬未婚夫送給她的鮮花、氣球及禮物。

雖然上月A-Rod跟真人騷《Southern Charm》女星Madison LeCroy傳出緋聞，當事人亦否認了，不過據報A-Rod去年底開始跟珍妮花經常爭吵，過往朋友就曾忠告她，A-Rod不時會跟女孩調情，珍妮花也逐步證實朋友所言非虛；所以兩人決定分手，絕對不是衝動決定。美國娛樂新聞節目《Entertainment Tonight》引述消息人士稱：「珍妮花覺得要結婚的感覺不太對。她近來認為和A-Rod的個性不是很合。」

本月1日珍妮花露柏絲啓程往多明尼加拍攝新片《Shotgun Wedding》，A-Rod則返回邁阿密準備新球季開鑼，兩人已近半個月沒見面；對於美媒鋪天蓋地報道他倆取消婚約，兩人暫時仍未正式回應。