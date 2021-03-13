【開箱】《一秒拳王》 超能underdog 意志才是致勝關鍵

疫情影響延期開畫

相隔3年，趙善恆已獨當一面執導《一秒拳王》（《救》片與甄柏榮合導），去年的香港亞洲電影節被選為閉幕電影，並安排12月3日公映，當時已放映不少優先場造勢，可惜撞正第四波疫情，延至今年3月11日才正式開畫，能見天日，可說波折重重。

《一秒拳王》講述周天仁（周國賢飾）出生時「死過」一刻，所以有一秒鐘的預知能力，曾被譽為一秒神童，但長大後終日在酒吧渾噩生活，患有聽障的年幼兒子良仔（熊倬樂飾），對他毫無寄望。為躲避債主，天仁運用一秒預知超能力逃脫，意外被屢敗屢戰的拳擊教練阿信（趙善恆飾）發現，拉攏他合作挑戰秒殺拳王Joe（查朗桑提納托古飾），在拳館內教瑜伽的堂妹小瑤（林明禎飾）多番阻撓阿信也無補於事。從未認真看待自己的天仁，決定藉此機會，運用一秒的預知能力，在擂台上為了自己，為了兒子，好好活一次。

主題曲不遜前作

對比上次《救殭清道夫》，請到錢小豪、羅莽、吳耀漢、趙學而等資深演員主演，又有曾志偉、邵音音、詹瑞文客串，《一秒拳王》除了再次起用來自馬來西亞的林明禎，還有《救》片男主角蔡瀚億客串一幕，演出陣容談不上豪華，盧海鵬、張建聲和袁富華之外，無論歌手出身的主角周國賢，以及自編自導自演的趙善恆，演出經驗其實都不算多，比較有星味可能已是邀請了《出貓特攻隊》泰國演員查朗桑提納托古拍攝了幾場重頭戲。

猶幸《一》片即使有點粗疏，劇本算完整，也表達了一種信念，以新導演來說，趙善恆無論處理拳擊場面，還是文戲，已合格有餘，何况主題曲《時間的初衷》沒給《長相廝守》比下去，音樂為片中的熱血場口提供了豐富養分。

講述拳擊的電影，從來熱血勵志，而且主角大多是underdog，由史泰龍主演的《洛奇》已如是，當中年近三十的拳手已過巔峰，怎樣從劣勢中支撐到最後擊敗拳王？這是不變命題。奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《擊情》，去得更盡，還要是女拳手，直情以生命燃燒至殆盡，而無怨無悔。近年香港觀眾較熟悉的《激戰》，張家輝扮演兩奪金腰帶的拳手，卻打假拳、入獄，到欠債纍纍，避債至澳門，受萍水相逢的青年與女童激發，東山再起，無不是勵志故事。

成功沒有一秒僥倖

《一秒拳王》離不開這套路，比較巧妙的是把主角設定為有預知能力的拳手；超能卻不是永遠，一次意外，能力盡失。艱苦特訓和無比意志才是擂台上致勝關鍵，又或者是不致失敗的真功夫，成功從沒有一秒的僥倖；意志，就是時間的虛耗，俗語說的鬥命長，不止擂台，擴闊至人生，莫不如此。

在《出貓特攻隊》飾演Bank的查朗桑提納托古，扮演秒殺拳王Joe，其實值得更多着墨；Joe曾在擂台奪去別人的生命，是怎樣的感受？真的上得擂台打死罷就？Joe打到最後卻攬緊快將倒下的周天仁，是怎樣的心理轉折？是否可以是另一個故事？

上映日期：3月11日