《怪醫D老篤》大熱爭金草莓爛片王

羅拔唐尼將會跟《禁室365天》莫朗尼（Michele Morrone）、《萬聖節救星修比》阿當辛迪拿（Adam Sandler）等競逐最爛男主角，至於最爛影后則是《禁室365天》施洛卡（Anna-Maria Sieklucka）、《怪誕黑巫后》安妮夏菲維（Anne Hathaway）及《Music》姬韓遜（Kate Hudson）等之爭。值得一提的是，有份演出《謎·離島》的Maggie Q亦榜上有名，她跟《神奇女俠1984》扮演「豹女」的姬絲汀域（Kristen Wiig）及《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）等角逐最爛女配角，至於鹿死誰手？得獎名單將於下月24日奧斯卡頒獎禮前夕公布。