V6年底解散 森田剛離巢

文：蘇珮欣

由坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛、三宅健及岡田准一組成的男團V6，昨日透過所屬尊尼事務所宣布，將於11月1日解散，隊中42歲成員森田剛同日離巢。他們在聲明中表示，感謝多年來一直支持他們的粉絲，並稱1995年出道以來，每日都過得很充實，人生一半時間都是在V6中度過，去年慶祝出道25周年，雖然在疫情下只能舉行網上演唱會，但能與粉絲共度已感興奮。

不能接受「五缺一」

他們又透露，自2019年春天開始討論組合未來去向，6人經過多次溝通，自覺年過四十，應更坦率面對人生，森田剛率先表示希望離開事務所，專心做舞台劇演員。隊友表示尊重，但認為缺少一人就不是V6，因此決定解散。

V6發表聲明的同時，也透過官方歌迷網站發信給粉絲，親自宣布這個決定。信中提到6名成員之間偶有爭吵，但現時回想起來，這些吵吵鬧鬧的歡笑日子，正好為成員培育出超越朋友和家人的關係，是一種非常重要的羈絆；又指解散並非消極想法，未來會繼續成長，邁向下一個人生舞台。粉絲對於V6解散一事，均表示驚訝及不捨，但同時表示理解與支持，又指他們25年來難得齊上齊落，算是光榮結束。

V6早於1995年9月組成，同年11月1日以單曲《Music For The People》正式出道，組合擁有不少人氣歌曲如《是愛》、《變成WA吧》等，2014年首次出戰NHK紅白歌唱大賽。去年為慶祝出道25周年，於東京代代木第一體育館舉行網上演唱會。

成員除了參與V6活動外，各自亦向歌影視三棲發展，坂本昌行、森田剛與三宅健主攻舞台劇，井之原快彥拍日劇，人氣作品如《警視廳搜查一課9係》及《特搜9》，岡田准一主力拍電影，代表作是《圖書館戰爭》及《永遠的0》，更憑後者贏得日本奧斯卡影帝。

6名成員中，長野博、井之原快彥、岡田准一及森田剛已經成家立室，後者於2018年與《幸福澡堂》宮澤理惠結婚，日本雜誌《週刊文春》指森田剛離巢的決定，獲得妻子支持，加上他見證同門師兄弟如SMAP解散、嵐停止活動、TOKIO另組新公司等，加速他作獨立發展。

長瀨智也新劇獻sing

提起TOKIO，成員長瀨智也將於本月底離開尊尼事務所，其餘成員另組TOKIO公司，以尊尼事務所旗下子公司身分繼續營運。據最新一期《女性自身》雜誌報道，長瀨智也離巢前並無舉行任何告別活動，專心演出TBS電視台新劇《我家的故事》，劇中一幕講到長瀨帶同家人出遊，更登台為家人高歌助興。難得長瀨在劇中唱歌，總算能撫慰粉絲的不捨心情。