【開箱】《靈魂奇遇記》 何妨做一條沒有人生目標的鹹魚

彼思動畫涉生死課題

由《玩轉腦朋友》導演彼德托達（Pete Docter）和《邁阿密的一夜》編劇甘鮑華斯（Kemp Powers）聯合執導的《靈魂奇遇記》，上周剛贏得金球獎最佳動畫及原創音樂獎，而在下周公布的奧斯卡提名名單，此片亦勢必佔了一席。事實上，近年彼思動畫如《玩轉極樂園》、《½的魔法》都涉及生死課題，《靈魂奇遇記》更是極致。

電影以金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）聲演的中學音樂教師阿祖角度出發，他是爵士樂發燒友，渴望成為專業表演者，在舞台上發光發熱。可惜在家庭和生活壓力下，自覺懷才不遇的他，只能鬱鬱不得志地繼續留校任教。直至某日，他的舊生來電，邀請他為所屬爵士樂隊試音，結果一拍即合，阿祖為有望出人頭地而興奮不已，卻在夢想快將成真之際，突然失足跌落溝渠，從此昏迷不醒，命懸一線。

交換靈魂感受「火花」

《靈魂奇遇記》故事由阿祖的靈魂即將進入「作古畢業班」（Great Beyond）正式開始，電影並沒明確解釋這是什麼，觀眾大可根據個人信仰，認定它是天堂或者涅槃。由於阿祖壯志未酬，拒絕就此死亡，結果在掙扎過程中，誤墮Great Before之內，亦即是戲中翻譯為「投胎先修班」的神奇空間。

渴望復活的阿祖，卻在此遇上千百年來拒絕投胎做人的22號靈魂（天娜菲聲演），原來在後者心目中，生存並無任何意義，生命更是毫無價值，就連先修班內的超級導師如已故德蘭修女、林肯總統、拳王阿里或者瑪麗王后，都對22號一籌莫展，改變不到他的執念。

兩個懷着不同目標的靈魂，走遍投胎先修班，阿祖依然無法打動22號，勸他投胎然後把機會轉讓給自己，直至他倆因意外重返人間，但卻陰差陽錯，22號的靈魂進入了阿祖身體，阿祖則變成他身邊一隻貓。為了趕及當晚演出，阿祖必須想辦法跟22號互換靈魂，結果在「生存」短短數小時期間，22號竟體驗到在投胎先修班逾千年仍無法感受的「火花」，令他對生命有了改觀。

活在當下才是正題

另一方面，阿祖靈魂終於重新歸位，並完成他以為人生中最重要的演出，事實卻是，原來表演過後，生活並無任何變化，世界亦不會因他而改變，讓他終於覺悟：原來人生目標並不重要，如何活在當下才是正題。

《靈魂奇遇記》顛覆了荷李活電影的傳統，以往的勵志作品，總是叫人努力上進，奮力達到目標，人生才有意義，就連《少林足球》亦嘲諷沒有夢想的人等同鹹魚，然而在疫情肆虐全球的當下，對大部分人來說，生存已非易事，遑論追求理想？《靈魂奇遇記》並非鼓吹消極主義，只是提供多一種選擇，正如22號亦有權投胎與否。