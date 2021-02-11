木村拓哉毋忘311大地震十年傷痛 Lady Gaga聲援日本災後重建

2011年3月11日，日本東北大地震的恐怖經歷，憾動全球人心，當時Lady Gaga跟一眾歌手包括Justin Timberlake、Beyonce及樂隊U2等合力推出慈善專輯《Songs for Japan》，為日本紅十字會籌款賑災。事隔10年，目前身在羅馬拍攝電影《House of Gucci》的Gaga，昨日透過社交媒體上載長約一分鐘的片段，再次為日本國民打氣。

Gaga期待再赴日本

Gaga表示：「當年在新聞報道看到地震和海嘯場面，至今依然歷歷在目，感覺就似昨日發生，不禁令我想到，究竟我可以怎樣幫助大家。」又說：「這些年來，耳聞目睹日本民眾努力重建家園，對於你們的堅強、善良和愛心，令我無限尊敬，亦為目前全球努力對抗新冠病毒的人們，提供希望。

「我知道有很多災民仍未能走出傷痛，就讓我們繼續互相支持和愛護」，Gaga期待可以盡快再到日本，最後更以日文說出「我愛你」並送上飛吻，令人感受到她的真誠和敬意。有關片段上載短短十數小時，已經吸引逾150萬人收看，超過11萬網民「點讚」，反應熱烈。

AKB48十年祈福

除了Gaga之外，日本藝能界亦積極回應311大地震十周年，「萬人迷」木村拓哉透過社交媒體發文：「大地震10年了，永遠不會忘記。」女團AKB48昨日在網上直播表示，10年前開始一直身體力行，到日本東北賑災，主將橫山由依憶述當年發生大地震後兩個月，一眾成員到災區探訪，起初擔心騷擾到居民，她們在貨車搭建的小舞台表演，看到災民感動落淚，覺得探訪是值得的，並堅持10年來一直為災民祈福。

在仙台縣出世的導演岩井俊二表示，當日看到家鄉被海嘯破壞的新聞，完全被嚇呆了。去年他為NHK電視台前往仙台拍攝紀錄片，希望大家不要忘記311。

至於TBS電視台主播生島廣志昨日在直播節目中，憶起在天災中逝世的親人時，不禁感觸流淚。新晉男團J01在網上舉辦籌款活動，支持東北地區重建。而於福島縣組成的樂隊GReeeeN最近為TBS紀念大地震10周年節目創作主題曲《花蕾》，藉此為當地居民打氣。