被追問婚期 借拍檔鍾欣潼金句擋駕 蔡卓妍：唔通個個都結婚咩

記者：柯美

攝影：陳釗

38歲蔡卓妍（阿Sa）被問私下是否珍藏很多珠寶？她否認，稱擁有的珠寶首飾都是由母親幫她買，最貴是價值7位數字的鑽石。提到男友石恆聰是否經常送珠寶給她？她不願多講，但甜笑說：「ok啦，無經常送。」有否送過戒指？她說：「ok啦。（求婚戒指？）咩呀。（男友送求婚戒指是否會說ok？）求婚個個都戴戒指，唔通個個都結婚咩？」她笑稱打算叫男友送手上戴的「心心相印」戒指給她。

自嘲年紀大 不再食極唔肥

臉圓圓的阿Sa表示為演出新片《金手指》積極減肥，無奈年紀大，新陳代謝慢，已不像從前吃極不肥，所以現在要狂做運動，進食也要檢點些，要自我約束。是否被男友投訴？她否認：「沒有，個個都說我瘦，是我覺得自己肥，上鏡就更加肥幾倍，出道至今的包包面之外，現在手臂也開始肥肥哋，有byebye肉。」

阿Sa稱一向不喜歡做運動，受男友和鄭秀文影響，才有動力去做運動，做些帶氧運動，跟男友做Gym不同，所以沒一起做運動。她說：「我不可以做Gym，以前試過，做完很壯，少少健碩。我很佩服Sammi（鄭秀文）那麼勤力做運動，做到爆汗，我不能怠慢。」

大讚偉仔好人又open

蔡卓妍最近與梁朝偉合作《金手指》，二人有很多對手戲，阿Sa大讚偉仔好人，並說：「偉仔哥驚我和白只驚他，與我們傾偈吃飯，他好open，不像其他前輩會教做戲，他喜歡team work。」

林愷鈴爆細佬係怕醜仔

林愷鈴日前21歲生日，與母親龔慈恩和18歲的胞弟林卓毅一齊慶祝。龔慈恩在社交平台分享照片，胞弟被網民大讚靚仔似韓國Oppa。林愷鈴也覺得弟弟靚仔，但會否入行，兩姊弟沒認真討論過，並說：「弟弟喜歡運動，性格內向又比較怕醜。」