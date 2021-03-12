叫陳自瑤穿三點式跑步答謝觀眾 陳山聰笑姚子羚要著羽絨

陳山聰表示如劇集收視達30點，提議陳自瑤上身穿三點式配貼身運動褲跑步慶祝，又叫姚子羚穿羽絨，他笑言：「著番脹佢！」姚子羚反叫他穿丁字褲跑步。陳山聰即時拒絕，自嘲已是叔叔，怕嚇親大家，而且為了兒子不敢太大膽，只答應赤裸上身配短褲。他又提起兩人在海旁拍攝對飲戲時，姚子羚為求逼真狂飲幾罐啤酒至滿臉通紅，他則以水代酒，因該場戲有4、5頁紙對白，拍不同角度時要不停飲，加上要駕車不能飲酒。

姚：李施嬅未婚夫充滿正能量

談到李施嬅的未婚夫車崇健曝光，姚子羚說見過對方，大讚他充滿正能量，是意志好強的人。「胡說八道會」成員中只有姚子羚未有着落，她即拖好友胡定欣落水說：「還有她陪我，聽聞她最近搬屋為催旺姻緣。做姊妹當然想她們幸福快樂，說不定是我生仔先，或者黃智雯先結婚也未定。」

陳自瑤讚女兒主動捐錢助人

陳自瑤表示會考慮身穿三點式跑步，劉穎鏇未決定會否跟隨。陳自瑤稱女兒王靖喬主動捐出利市錢給患末期肺癌的陳積榮醫病，「我見他拍的短片，病得很辛苦，仍叫大家幫手籌錢醫病，如非沒辦法，相信他不會這樣做。我教女兒就算小小力量，也可傳達愛和關懷幫助有需要的人。她看片後即主動要求幫手，捐出的數目，對小朋友來說是好慷慨」。

記者：林蘊兒