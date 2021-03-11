【開箱】《末世列車2》 Big Boss回歸 主角內外交戰

氣候回暖 離開列車的希望

跟上季一樣《末世列車2》同樣全劇10集，由於TNT每周播放一集，所以Netflix亦每周更新，至今播至第7集，本月底就會釋出結局；另外第2季開拍前，已宣布有第3季，換句話說，第2季的劇情發展必定留尾。先粗略回顧首季說什麼，氣候危機令地球冰封，降溫至攝氏零下119度，倖存者登上列車版挪亞方舟、名為「破雪號」的巨型列車，環繞全球不停行駛，已近7年時間；當中逾3000乘客，分成不同階級，置身千個車卡之間。因為一場兇案，住在難民艙的Layton獲邀參與調查，最後他領軍的一場革命，與本來站在對立面的Melanie結成同盟；後者以幕後主腦Wilford之名管理破雪號，首季最後一集，Melanie以為已死去的女兒Alex出現，並代Wilford向起義軍表示，已控制了破雪號的引擎，讓他們在13分鐘內投降，不然將會凍死。

第2季開首承接上季結局，Wilford出現，跟Alex等約百人控制另一列車「大愛麗絲」號，後者成為了工程師，但她痛恨母親Melanie於7年前丟下她不顧，兩人如今變成敵人。Melanie戶外維修列車時所採數據顯示，地球有回暖迹象，她提出到山上的實驗室收取進一步數據，說不定他們有離開列車、重過新生的可能。此一發現令Wilford打消了暗殺Layton的念頭。

上季Layton跟太太Zarah分手後，與Josie成為一對，起義期間後者卻因企圖殺死Melanie而殞命，但第2季發現她原來仍生存，只是受冷而重傷。以為可跟Layton展開新生活又懷了身孕的Zarah，一度想了結Josie生命，但臨崖勒馬。Josie與Layton重逢後更自願到「大愛麗絲」接受治療，並助Layton刺探Wilford一方的軍情。至於Zarah則加入款待員行列，冀望能緩解Layton與款待員領班Ruth的矛盾。

夜店艙的Audrey與Wilford過去有過一段不可告人的關係，後者對她亦餘情未了，Layton遂邀請Audrey接近Wilford，重獲對方信任後，再逐步操控他。Melanie則準備啟程往山上的實驗室採集氣候數據，過程驚險重重。

辛賓不怒而威製造驚慄感

第2季的主要演員跟上季一樣，依然是扮演Melanie的《有你終生美麗》珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly），飾演Layton的戴維迪斯（Daveed Diggs），以及美琪森納（Mickey Sumner）扮演今季晉升為列車刑警的Bess等。其實《末世列車》兩季的脈絡有點相像，上次有神秘兇案，今季則有住在難民艙的女子，無辜被砍去拇指與尾指，細心的Bess發現案件可能與Wilford有關。

Wilford在第2季現身，搖身一變成為要角，《權力遊戲》男星辛賓（Sean Bean）把這個表面道貌岸然、紳士打扮的Big Boss角色，演來給人不怒而威、不寒而慄的感覺。單是服務長被擄後返回「大愛麗絲號」接受他的盤問，不過說獲Layton等人款待吃了Buffalo Wings，Wilford已猜到他暴露了「大愛麗絲號」糧食短缺的弱點；然而他不動聲色，還邀請Kevin共浴，浸在冒着熱氣的豪華浴缸，辛賓扮演的Wilford依然面露微笑，Kevin已怕到不得了；此時Wilford給他遞上剃刀，讓Kevin自行了斷以表忠誠，其間完全沒有怒火，沒有命令，瞬間已滿缸血紅。這角色在第2季的結局會怎樣下場？本月底自有分曉。