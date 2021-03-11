「英國奧斯卡」公布提名 獲讚夠多元 趙婷《浪跡天地》爭7獎領風騷

繼揚威金球獎及影評人選擇大獎後，華裔女導演趙婷的《浪跡天地》前日亦受BAFTA青睞，入圍角逐最佳電影、導演、女主角、改編劇本、攝影、剪接及音響等7獎，獨領風騷。《Rocks》講述遭單親媽媽遺棄的倫敦黑人少女，跟年幼弟弟必須照顧自己，才能免於被政府部門帶走的寫實故事，跟《浪》片同樣競逐7獎。緊隨該兩片之後的，是分別獲6項提名的《爸爸可否不要老》（The Father）、《曼克》、《農情家園》（Minari）及《超犀女王》（Promising Young Woman）等4片。

對比去年被指「太白」，今年BAFTA可以「多元」大躍進來形容，過往被視為男性天下的最佳導演獎，今屆在6個提名中佔了4人是女導演，除了趙婷外，還有《Babyteeth》珊儂梅菲（Shannon Murphy）、《以艾達之名》（ Quo Vadis, Aida?）亞絲米拉日巴尼（Jasmila Zbanic）及《Rocks》莎拉加方朗（Sarah Gavron）。

對比去年沒任何有色人種能躋身演技獎項提名，今年有顯著變化，最佳男女主角及男女配角合共24個提名中，佔了16人是非主流族裔，以最佳男主角為例，入圍的《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）是巴基斯坦裔英國人，《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）是非裔美國人，《白老虎》阿達殊古拉夫（Adarsh Gourav）來自印度，《The Mauritanian》塔哈拉謙（Tahar Rahim）則是法籍阿爾及利亞裔演員。另外，講述韓裔移民追尋美國夢的《農情家園》，韓裔的鄭一朔有份角逐最佳導演外，扮演嫲孫的尹汝貞及Alan Kim亦獲最佳男女配角提名。

趙婷入圍爭美國導演公會獎

據悉英國電影電視藝術學院經過檢討後，在投票、會員資格等各方面做出逾百項修正，演員、導演等類別的提名也由5個名額增至6個；英國輿論看到今年BAFTA的提名名單後，普遍讚好，樂見當局從善如流，願意改變，而不是把BAFTA演變為奧斯卡的預賽。

另一方面，美國導演公會（DGA）前日亦公布最後五強名單，《浪跡天地》趙婷大熱入圍，將迎戰《農情家園》鄭一朔、《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）、《曼克》大衛芬查（David Fincher）及《芝加哥七人案：驚世審判》艾朗索堅（Aaron Sorkin）。除了趙婷和艾美露芬奈爾兩名女導演入圍外，在最佳新秀導演提名中，《女人四十做Rapper》（The Forty-Year-Old Version）拉達布蘭克（Radha Blank）及《邁阿密的一夜》雷珍娜京（Regina King）也為女導演爭光。