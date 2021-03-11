無綫破冰慈善騷 星夢歌手劇減 一姐菊梓喬：下次見我唔到

Hana將與AGA首次合作，聯同管弦樂團獻唱《獅子山下》，她相當期待，並透露何麗全之前也說過希望他們多跟不同歌手合作擦火花，這對她音樂發展也有幫助。

談到今次有份演出的星夢歌手人數大減，可擔心公司與三大唱片公司破冰後，星夢歌手演出機會被分薄，Hana稱同門歌手是輪住上節目，笑說：「可能下次見我唔到，不要緊，最緊要百花齊放，希望之後有多些音樂節目，讓觀眾見到不同的歌手和聽到不同的歌聲，帶來新鮮感，從而愛上廣東歌。」

力撐周柏豪多工作

Hana稱不想被定形，希望之後除了唱慘情歌外，也可開拓不同歌路。對於同門的周柏豪被指因連番做錯決定，致現時兩頭不到岸，Hana說：「沒這樣的事，知他的工作很多，已忙到年尾，連吃飯也約不成。他現在不是工作便是湊女，非常忙，下次應該輪到他。」

Gin Lee恨拍劇 AGA想唱主題曲

環球歌手Gin Lee和AGA皆是唱片公司與無綫破冰後，參與首個無綫騷。她們表示很久沒做大型慈善騷，既有意義又開心，又可以唱新歌。AGA記得當新人時，很怕說錯捐款電話號碼，所以事前不斷背；Gin Lee笑稱現時有貓紙，穩陣很多。除了音樂節目外，她們透露有跟無綫洽談其他合作，例如亮相綜藝節目。可想唱劇集主題曲？兩人都表示想，AGA說：「特別是古裝劇，因平時創作無得寫這類歌曲，所以應該幾得意。」Gin Lee自爆喜歡演戲，希望有機會拍劇。

欣宜患「社交焦慮症」 暫不需服藥

欣宜將首次現場獻唱快歌《@princejoyce》，已跟男舞蹈員夾好，要他們以韓國Oppa造型上陣。她直認心情緊張，又唱又跳並不簡單，笑稱最驚是跳完後身體「有些位置」仍有餘震以至站不穩，所以要加倍練習。

除了跳唱新歌外，欣宜還連同鄭融、JW及泳兒同台大唱各自代表作，欣宜笑說：「我最擔心是和音部分，我這些天生是主音來的嘛。日前綵排已確實我和音很差勁，因我本身是和音白癡，所以很有挑戰性。」

談到日前拍片自爆患有「社交焦慮症」，欣宜表示現在還有少少，一到人山人海或多陌生人的地方就會很驚，但目前控制到，不用食藥。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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