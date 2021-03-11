薛家燕心裏有坤哥 兒子入行 姜大衛：要靠自己

爆坤哥無拜年慳利市

家燕姐表示不停買補品給新抱補身，所以對方叫她不要那麼緊張。她稱很多朋友想送禮物給BB，但未知孫兒性別，她問過兒媳，他們稱隨後有個儀式宣布。新抱預產期在五六月，她表示為迎接孫兒出世，故推掉工作，還準備精製薑醋給新抱。

問家燕姐可有聯絡身在日本的坤哥？她笑道：「沒有。今年新年不見他向我拜年，慳番封利市，原來他去了日本，我有向他講過前途無可限量，但又不用行咁遠嘅！可能他誤會我的意思，不過對住鏡頭一定要說有掛住他，不想令年輕人傷心。我心裏都有他，但他要勤力點先得，不要一直行，要工作或作歌，寫首《明月千里寄相思》之類的歌給我。」

姜文杰自認「老餅」

姜大衛與太太李琳琳率領兒子姜卓文、侄兒姜文杰及姜麗文亮相節目。早年曾患大腸癌已康復的李琳琳精神飽滿，透露身體沒有大礙，姜大衛說：「她身體仲好過我，好番晒喇！」琳琳姐表示2007年回流香港後沒有在無綫亮相過，她怕嚇走觀眾，因此不會開金口獻唱。今次是否特地支持兒子姜卓文？姜大衛稱只是撐女婿曹永廉。至於兒子決定入行會否出手幫一把？姜大衛即道：「他要靠自己。」姜卓文表示現階段仍是自由身，任何工作都想嘗試。

姜文杰10年前轉戰電影圈，6年未有與妹妹姜麗文合唱，今次勾起他倆當年組合Benji and Lesley的回憶；不過再踏足無綫，他不禁自認「老餅」。姜麗文婚禮因疫情一再延期，她表示如不停籌備又延期壓力會很大，決定待疫情過後再辦：「現在已一齊住，好似老公老婆咁生活，都好開心。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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