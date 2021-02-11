電影評論學會頒獎禮 《奪冠》陳可辛代鞏俐領最佳女主角 《理大圍城》團隊：抗爭記憶不會消亡

憑《理大圍城》奪最佳電影的得獎團體「香港紀錄片工作者」表示：「多謝香港電影評論學會，在今日很艱難的環境下仍然選擇將大獎給這部紀錄片。一年過去，圍城並沒有消失，街上的字句雖然被抹走，點起的煙火亦被撲滅，但屬於我們的那份抗爭記憶、意志和掙扎，是不會消亡的。當紅牆逼近，我們每一個人都是被困者，我們更加要守住自己的腳步，可以的時候盡力向前，保持憤怒，裂縫總有破開的一日。紀錄片是香港電影的一部分，在香港拍紀錄片，從來不容易，但堅持的人仍然有很多，希望大家繼續支持香港電影。」

陳可辛拿出18年前獎座

陳可辛憑《奪冠》獲最佳導演，還拿出18年前獲得的另一個香港電影評論學會獎座，他說：「每次學會都是在我沒有心理準備的情况之下頒獎給我，上次是18年前的短片《三更之回家》。今次《奪冠》得獎，亦是在我毫無心理準備下。非常感謝香港所有影評人，從我入行開始拍戲一直關注我，直到現在。」

獲最佳女演員獎的鞏俐不在港，由陳可辛代領及代她說：「感謝電影評論學會給予鞏俐這個認可，亦感謝鞏俐參與我這部戲。她通過長途電話託我感謝電影評論學會的所有影評人，不管有沒有投她一票的，亦感謝所有香港的電影觀眾。」

獲推薦電影的《好好拍電影》導演文念中稱，很高興有機會拍攝這部有關許鞍華導演的紀錄片，將許鞍華和香港電影成長的故事記錄下來，讓更多年輕觀眾及年輕電影人可以了解更多有關他們的故事。

周國賢盼電影帶來好能量

另一部推薦電影《一秒拳王》導演趙善恆表示，今次是他第2次執導電影，很多事物仍在努力學習，希望《一》片可給予力量大家無悔地活出人生的每一秒，知道這是十分困難，但正如《一》片中所說：「一秒係可以改變好多嘢嘅，後果無法想像。」至於男主角周國賢表示，這是大家共同努力的成果，希望藉着電影為觀眾帶來更好的能量，所有事情都可以迎刃而解。

記者﹕柯美