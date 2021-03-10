【開箱】《怪物》比連環殺人犯更可惡的「幫兇」

橫跨廿年的連環殺人案

由《18歲的瞬間》沈娜妍執導、《Mad Dog》金秀珍編劇的《怪物》，故事以20年前韓國文州巿一宗兇殺案開始。品學兼優的少女李宥妍（文珠妍飾）深夜外出，尋找離家出走的雙胞胎哥哥李東植（李到晛飾）時遇害，十隻手指被砍下來，放在其家花園，屍體卻不知所終。

與此同時，咖啡店店長房珠善（金希拉飾）死狀相似，同被砍去十指，但屍身棄置草叢。由於李東植的吉他彈片出現在房珠善棄屍現場附近，令他一度成為連環殺人案的嫌疑犯，可是案件疑點重重，加上李東植有時間證人，令他洗脫嫌疑，此案卻一直未能偵破。

20年後的今日，李東植（申河均飾）成為文州巿萬陽派出所的警察。某日一名來自警察世家、副署長之子韓洙元（呂珍九飾）被調派到文州巿，並獲安排跟李東植做拍檔。就在此時，連環殺人案再現，一名女非法入境者慘遭殺害，十指又被砍去；其後食品店老闆的女兒姜敏貞（姜旻兒飾）失蹤，斷指放在門前花園。李東植與韓洙元為了緝捕真兇，刻意製造煙幕，迫使20年前的犯人現形。

法律漏洞製造懸案

劇中明確指出連環殺人犯是「怪物」，但亦暗諷隱瞞調查真相的警長、失職的副署長、文州巿議員及建築公司社長等，為了自身利益而各懷鬼胎，因此他們亦是「怪物」。劇集一開始已表明，根據韓國法例，失蹤案件通常被列作「離家出走」處理，由於這個漏洞，導致大量懸案未破。

痛失胞妹的李東植，至今仍未放棄，他為捉拿「怪物」，深信自己亦要變成「怪物」才能破案。年輕能幹的韓洙元，為了偵破這宗20年前的懸案，甘願調職到鄉郊警署，貼身調查當日最具嫌疑的李東植，後者看穿韓洙元來意，兩人鬥智鬥力，營造緊張氣氛。

編劇「扭橋」觀眾「燒腦」

新劇節奏緩慢，首兩集講述20年前的殺人案件，第3、4集疑兇再現，李東植被懷疑，其中一幕講述他拿着姜敏貞的手指，又在家中地庫大清洗，似是毁滅證據等，留下似是而非的線索。另一方面，韓洙元調查女非法入境者一案，留下通訊紀錄而捲入案件。直到第6集，劇情出現逆轉，提到殺害姜敏貞的兇手原來是其父親姜振墨（李圭會飾）。

由於編劇不斷「扭橋」，加上疑幻似真的場面，感覺相當「燒腦」。話雖如此，呂珍九與申河均的演技實在無可挑剔，尤其是申河均經常露出耐人尋味的笑容，加上反常個性亦令人毛骨悚然；呂珍九演技愈見沉實，比起前作《德魯納酒店》已有明顯進步，都是此劇值得繼續追捧的原因。