《后翼棄兵》改拍音樂劇 爭DGA獎

改編自Walter Tevis原著小說的Netflix劇集《后翼棄兵》，去年10月開播即叫好叫座，首月錄得6200萬點擊之餘，更帶挈24歲女主角安雅泰萊采兒榮膺金球獎視后，人氣急升。製作公司Level Forward前日宣布，已經購下《后翼棄兵》舞台劇版權，將會改編成百老匯音樂劇，雖然公演日期未定，但已令粉絲興奮不已。

安雅泰萊采兒難有檔期

該製作公司的首席執行官Adrienne Becker及舞台劇監製Julia Dunetz發表聯合聲明，「觀眾可以透過舞台劇的大膽而新穎觀點，分享貝絲在成長過程的感情與堅毅，對於爭取性別與種族平權的現代人來說，這故事極具吸引力，我們非常期待能展開這項計劃」。

《后翼棄兵》故事講述擁有下棋天分的孤兒貝絲（Beth Harmon），雖然受到精神藥物和酗酒等問題困擾，卻同時在男性主導的西洋棋世界打出一片天。

有網民表示如果舞台劇仍由安雅泰萊采兒飾演貝絲，必定捧場者眾，問題是她的片約不斷，目前正趕拍《騙海豪情》導演大衛奧羅素（David O'Russell）的未命名新片，稍後亦將接拍《末日先鋒：戰甲飛車》前傳式電影《Furiosa》，扮演查莉絲花朗（Charlize Theron）原作角色的年輕版本；還有另一齣驚慄片《Laughter in the Dark》等待開鏡，恐怕難有檔期。

《乜都得教練》導演「內訌」

提起《后翼棄兵》，前日公布DGA提名名單，此劇在最佳迷你影集部門再佔一席，將會跟《無所作為》、《星星之火》、《Hamilton》及《WandaVision》爭奪最佳導演。

最佳喜劇的候選導演名單出現「自己人打自己人」局面，分別執導Apple TV+劇集《乜都得教練》的Zach Braff及MJ Delaney，將會跟HBO喜劇《拉利真人Show》導演Erin O'Malley和Jeff Schaffer，以及《空中小姐》的Susanna Fogel形成「三劇分立」形勢；至於最佳戲劇導演則由《黑錢勝地》、《曼達洛人》、《暗戰》、《絕命律師》和《﻿柏捷頓家族：名門韻事》角逐獎項。今屆DGA頒獎禮將於下月10日舉行。