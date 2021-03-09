【開箱】《拆彈專家2》 合拍片規模 港產片味道

《緊急救援》「水土不服」

據報《拆彈專家2》製作費高達2.8億港元，若非中港合拍片方式製作，如何能夠集資？雖然本地票房未如理想，但內地收逾13億人民幣，疫下仍有盈餘。同樣情况亦出現在另一合拍片《緊急救援》身上，在港上映11日僅收135萬元，講述內地救援隊在鑽油台救人的故事，放諸本地難免「水土不服」。

相比之下，邱禮濤執導、劉德華跟劉青雲合演《拆彈專家2》極力保存港產片原汁原味，難能可貴。如果說邱禮濤是香港影壇的全才，應該無人反對，無論是喜劇、愛情、動作、寫實、驚慄、恐怖等題材，他都游刃有餘。《拆彈專家2》表面上是2017年上映動作片《拆彈專家》的續集，實情是全新角色與故事，精神上更像邱導舊作《等候董建華發落》的延續，同樣觸及公義彰顯與制度的崩壞。

劉德華飾演拆彈專家潘乘風，大概是他從影以來最複雜多變的角色，由忠誠勇毅的警隊精英，因公受傷斷腳，不能復職，導致性情大變，走火入魔成為恐怖分子，卻在放炸彈期間失手被擒，更被炸傷而失憶，身為前女友的反恐部隊總督察龐玲（倪妮飾），趁機為他「移植」另一記憶，讓他相信自己其實是警方臥底，潛入恐怖組織，趁機瓦解恐襲，最後他雖洞悉計劃，但仍願意將錯就錯，把反恐行動進行到底，藉此贖罪。

油旺取景 增添實感

臥底題材從來都是港產片強項，潘乘風的內心矛盾與立場逆轉，不難令人聯想起劉德華在經典警匪片《無間道》扮演的劉健明高級督察，而潘乘風與劉健明的血緣關係，肯定比金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）翻拍的荷李活版《無間道風雲》，麥迪文（Matt Damon）重演其角色來得更實在。

反觀劉青雲飾演潘乘風的警隊同袍董卓文，以及謝君豪扮演恐怖組織「復生會」話事人馬世軍，一正一邪原本極有發揮空間，可惜戲分分配不均，淪為大配角。全片聚焦在劉德華一人身上，結果他跟劉青雲的手足情誼，與謝君豪的矛盾對立，經取捨後被迫犧牲，難免有點遺憾。《拆彈專家2》的重頭戲，包括電影開場的核彈炸毀赤鱲角機場，以及結尾的青馬大橋倒塌，特技效果以假亂真，至少比荷李活片《變形金剛：殲滅世紀》或者《哥斯拉大戰金剛》的破壞香港片段，更令港人看得冷汗直冒。

邱禮濤一向重視電影的真實感，劉德華失手被擒前，被姜皓文等大批警員圍捕，他在油麻地廟街、旺角跑到太子，沿途幾乎被汽車撞倒，或在行人天橋上奔走，還有舊樓的後巷逃亡等，全部都是昔日港產片慣見的景象，本地觀眾感覺格外親切。

倪妮角色並非花瓶

《拆彈專家2》既是合拍片，請來內地「謀女郎」倪妮飾演女主角龐玲，無可厚非；她跟兩大香港影帝：劉德華或劉青雲的互動亦交足戲，絕非「花瓶」角色。其他配角熟口熟面，例如姜皓文、洪天明、黃德斌、袁富華、吳卓羲及劉浩龍等，對於港產片觀眾絕不陌生。不過《拆彈專家2》在港票房僅收千餘萬，是於理不合？還是受疫情影響一再延期，已時不我與？