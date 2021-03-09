容祖兒鉸剪自插左手虎口送院縫針

祖兒提到在生活上，一向不惜身，自我感覺好瀟灑。她說：「由細到大母親很怕我接觸任何利器，不讓我進廚房，哪怕拿起一把小刀，都不停叮囑我刀頭向外，生怕萬一不小心甩手插死自己。」

傷口噴血似玩水槍

但祖兒為了配合演出，因舞蹈有很多手部動作，她便找美甲師把指甲弄長，希望讓整體效果更好。不過就因美甲令她行動不便，更因此受傷，祖兒透露因想拆東西，拿起一把笨拙的鉸剪，但無法像平時一樣控制，她使勁一插，不小心插到左手虎口位置，當下立刻把鉸剪從傷口抽出，並用右手按着左手的傷口，但血還是從傷口噴濺出來，她形容「好像玩水槍一樣」。同事立即送她到醫院消毒、縫針，當下也不敢告知容媽媽。

祖兒稱受傷後兩星期傷口一直疼痛，頭也不能自己洗，排舞總是要包紮着，整隻手都是瘀黑，又擔心汗水在傷口悶着會發炎，心裏每天都在責罵自己，慶幸最後能趕及過年前拆線，不幸中之大幸這次受傷並沒影響《乘風破浪2》的比賽成績。

娛樂組