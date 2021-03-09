休息兩年 客串演出都開心 洪金寶精神飽滿跑出場

感慨香港無希望

會否希望政府為影業提供資助？洪金寶說：「唔講呢啲，無希望，人生無希望，只望香港仲有點空氣呼吸；睇電視見到老百姓的生活都心酸，我好想幫，但我幫唔到咁多，只可幫手流眼淚！」洪金寶表示疫下休息了兩年，今次友情客串也開心，能參與就參與，見到同業感覺親切，戲中他飾演大哥角色，「香港電影圈仲有工作要繼續做，絕對開心，香港人拍香港電影，不知幾時會停」。他稱香港的電影公司在疫情下仍能開戲，真心感佩服和欣賞，他就沒有這本事。問會否減片酬以支持？他笑說：「如是香港政府投資的就不會，同業投資的就有商量。」

任達華疫下連接3部戲

任達華在疫巿連接3部電影，他感恩仍能參與香港電影，開工可以食燒豬，他戲中飾演社團大佬，跟扮演跟班的任賢齊（小齊）鬥戲，「我們有好多動作戲， 視覺效果好好睇，搵好多靚景拍不一樣的香港景色，好似旅遊片」。他又笑言今次全男班演員合作，戲外想約小齊、陳國坤、譚耀文及林曉峰組成5人樂隊，「我可以唱歌跳舞，MV都已經想好如何拍」。

小齊不帶負面情緒回家

小齊表示曾跟任達華合作，但今次最多交流，加上同姓三分親，對方很照顧他，又會教他如何投入情緒，「華哥經常提點我，是個好大佬」。小齊自爆因為演反派，角色情緒起伏大，為避負面情緒帶回家影響小孩子，有時會選擇不回家，租住其他地方休息，「有時會帶住江湖人物情緒，之前拍戲就試過將情緒帶回家，兇神惡煞」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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