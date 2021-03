【開箱】《迷途羔羊》 蜘蛛俠告別英雄 為愛沉淪

【明報專訊】湯賀蘭(Tom Holland)年僅24歲,影齡卻不短,10年前已演出處男作《海嘯奇蹟》,真正走紅是2016年飾演「蜘蛛俠」後,成為Marvel超級英雄電影最受歡迎角色之一。預計今年底上映的《Spider-Man: No Way Home》 ,湯賀蘭已是第六度扮演「蜘蛛俠」。不過他成名後不甘局限於「超級英雄」角色,不時會接演其他電影,譬如去年9月在影視串流平台Netflix上架的《神棄之地》(The Devil All The Time),他就變身徘徊暴力邊緣的青年;另一擔正新片《迷途羔羊》(Cherry),亦將於本月12日(周五)在Apple TV+首播。