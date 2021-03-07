《迷途羔羊》湯賀蘭吸毒打劫 瞄準奧斯卡

《迷途羔羊》由《復仇者聯盟4：終局之戰》羅素兄弟（Russo Brothers）監製及執導，講述湯賀蘭飾演的Cherry到伊拉克當軍醫，討厭戰場上的一切，只想盡快回家與女友Emily（琦拉巴和飾）一起。可是他退役後飽受創傷後遺症折磨，開始濫藥，Emily亦一起沉淪毒海。拍電影10多年的湯賀蘭表示，事前為角色做了許多研究與準備，例如剪短頭髮、減磅、操肌等。創傷後遺症及吸海洛英等場面，更找來專家指導，「角色十分難演，在肉體及精神上都有很大挑戰，最難是情緒起伏大，是我從影以來最難的角色。當初導演羅素兄弟稱我是這角色最佳人選，我相信他們才會答應演出」。角色難度高，拍攝時壓力甚大，但湯賀蘭說樂意接受挑戰，同時演繹創傷後遺症及毒癮的機會千載難逢。

分手戲情緒爆發最難忘

談到片中最難忘的場面，湯賀蘭稱是跟Emily在巴士站分手的一幕，不想兩人一起沉淪，他要求女友離開，之後獨自在車內發脾氣亂打軚盤；湯賀蘭表示這場戲情緒要瞬間爆發，導演擔心他會受傷。其實難演也是值得的，有外媒大讚其演出，認為他有望入圍角逐奧斯卡影帝。湯賀蘭對此自言沒任何期望，「完全不急於被提名，但開心有人關注我的演出，外界討論已是一種肯定」。湯賀蘭自言年輕，不會想太遙遠的事，就像現時他只想集中拍《蜘蛛俠3》。被問到Cherry與「蜘蛛俠」正面形象相差甚遠，湯賀蘭稱觀眾眼睛雪亮，不會因為其角色吸毒打劫，改變對他的看法。

羅素兄弟亦力撐湯賀蘭應有提名，認為他的角色難演外，拍攝的四五個月期間，亦非常勤力。飾演Emily的琦拉巴和（Ciara Bravo）也大讚湯賀蘭助她入戲。提到兩人的牀戲，琦拉自言完全無尷尬，「過程十分舒服，我很信任他，在很安全的情况下完成，是很好的經驗」。她還爆料導演為助她抽離戲中沉重角色，經常帶她去玩、去跳舞放鬆心情。

記者：蘇珮欣