成名後曾推大製作 黃修平：拍戲要有感覺

劉敬雯投資6位數開舞蹈學校

劉敬雯在《狂舞派3》演舞蹈學校老闆，現實中她同樣開辦舞蹈學校，昨日開幕活動獲黃修平、蔡瀚億、Lokman等到賀。她透露投資6位數字做老闆娘，還身兼校長及打雜。疫市開業慳得就慳，裝修一腳踢。她表示在電影中預演一次，膽大了，發覺小朋友在疫情下無得跳舞放電好辛苦，決定一試。黃修平開心見到有人推動好的事向前，城市有回生氣和動力，令他想繼續拍《狂舞派》系列。

蔡瀚億不介意再等8年

蔡瀚億自資開創作公司，希望做到由創作電影劇本至找投資者一腳踢。Lokman與隊友合作推出自家品牌服裝生意，想賺到第一桶金後開實體店。他們爆黃修平有意再拍《狂舞派》系列，笑言不要再等8年。蔡瀚億說：「等8年都幾好，各自在不同範疇發展，再聚的感覺來得更加深厚。」

記者：林祖傑