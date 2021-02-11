曾志偉現身節目任嘉賓 《#後生仔》有得留低？

馮盈盈參選2016年港姐奪得冠軍加入無綫，備受力捧。前晚她突然在社交網宣布「完約」、「離巢」及「回復自由身」，令不少網民以為她離開無綫，留言說支持她的決定。

馮盈盈「完約」指租住單位

不過馮盈盈所指的「完約」和「離巢」，是指之前租住的南昌站上蓋物業終於完約，她「回復自由身」。她返回舊屋單位拍片留紀念，自言首次處理退租、搬屋和執屋事宜，會將酒杯及真皮梳化帶到新屋。

娛樂組