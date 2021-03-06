經典韓劇《宮》宣布重拍 網民力推朴寶劍秀智主演

文：蘇珮欣

韓國傳媒報道，電視劇製作公司Group8最近與漫畫《宮》簽訂合約，落實將翻拍成劇集。《宮》漫畫2003年首度推出，連載長達10年，不僅韓國，還銷售到日本、台灣、泰國及法國等地，當中日本更錄得累計百萬本銷量。

漫畫改編 原劇捧紅4主角

《宮》漫畫多年來改編成不同類型作品，包括劇集、音樂劇及小說，當中韓劇版本最為人熟悉。尹恩惠、朱智勳、金楨勳及宋智孝分別飾演申采靜、李信、李律及閔孝琳，講述奉行君主立憲制度的韓國，太子與平凡少女訂下婚約的愛情故事。2006年1月於MBC電視台首播，第1集已錄得15.6%收視，大結局更有26.6%佳績。扮演「平民王后」申采靜的尹恩惠與「太子」李信的朱智勳，憑《宮》更躍升為韓流明星。

據報，新版《宮》的製作公司曾拍過《茶煲阿四》、《流星花園》及《我的ID是江南美人》等人氣韓劇，還曾製作《宮》的音樂劇，相信質素有保證。

翻拍《宮》的消息傳出後，不少網民大表期待，並紛紛選出心水主角。當中有提議《Start Up》秀智、《月升之江》金所炫、《意外發現的一天》金惠允或《The Penthouse》金賢秀，飾演女主角申采靜。

《青春紀錄》朴寶劍、《回到18歲》李到晛、《Do Do Sol Sol La La Sol》李宰旭，以及《The Penthouse》金永大，則被視為扮演個性冷酷的李信之選。至於暖男李律一角，《Sweet Home》宋江及《前輩不要塗那支口紅》路雲，成為網民推選的熱門人物。《天氣好的話我會去找你》楊惠智與《Sweet Home》高允真，則被指是演出才貌雙全的閔孝琳最佳人選。