「應驗血光之災以後一帆風順」 張之珏酒店跣腳撞爆額頭縫10針

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張之珏今次返港是籌備其執導、將於10月公演的舞台劇《老公你好悶呀》，前日完成21日酒店隔離，昨日他約了朋友食早餐，豈料出門時發生意外。張之珏憶述受傷經過，「早上10時約了朋友到茶餐廳食早餐，9時55分出門，但發現無帶房卡，諗住扮李連杰，轉彎用腳頂住房門，點知跣腳，向前仆撞向房門邊木框」。

怕入院到附近診所求醫

張之珏血流披面，但十分鎮定，按住傷口到酒店大堂；職員問他是否需要召救護車，張之珏表示不用，一來擔心入院時間太長，怕影響之後的工作，加上疫情下不想入院，最後他在朋友陪同下到附近診所求醫。張之珏在診所逗留了45分鐘，打了破傷風針，以及在額頭至眼角位置縫了10針，今日仍要覆診洗傷口及再打針。

張之珏稱玄學家李居明曾叮囑他返港要小心，有機會發生血光之災；不過，他覺得這次受傷是好事，像將不好的東西釋放出來，之後可以趨吉避凶。他又說自己要跌3次，今次已是最後一次，之後便一帆風順。

舞台劇進度順利預計開14場

雖然發生血光之災，張之珏的心情未受影響。他稱其執導的舞台劇進度順利，除定了劇名《老公你好悶呀》外，亦知道演員已簽約及取了訂金，所以開心又興奮。張之珏透露主辦商已在香港藝術中心壽臣劇院訂了場，預計演出14場，10月公演。他說是次返港籌備舞台劇有兩個目的，第一是希望為香港觀眾帶來歡樂，炮製一個喜劇，為沉悶氣氛冲喜；二來因疫情影響，令舞台劇界成為重災區，故想為業界製造多些工作機會。

4年前搭扶手電梯後翻撞傷頭

翻查資料，張之珏上次受傷縫針是在2017年，當時他在銅鑼灣港鐵站的扶手電梯整個人向後翻，頭部着地，幸背包墊着減輕衝力，但他後腦擦傷流很多血，幸送院檢查並無大礙，縫了4針。