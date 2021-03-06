約許家傑行山無避忌 林淑敏：大家不要想太多

提到他們日前結伴行山被網民「捕獲」？他們表示行山是正常運動，許家傑說：「如果大家行山見到我，都可以好似見到發哥咁同我say hi嘅。」林淑敏透露經常與藝員和劇組工作人員一起行山，基本每月一次，私下有約許家傑跑樓梯，「我們的另一半都知，正常活動，無需避忌，大家不要想太多」。

呂慧儀為兒子努力掙錢

疫情令呂慧儀的工作和收入大減，但多了時間陪伴兒子，「現在每晚睡前可以跟兒子講故事，最近請了老師上門跟兒子單對單補習，雖然學費較貴，但相對較安全，唯有努力掙錢」。她大讚兒子自律，在她回家前完成功課才玩遊戲和睇卡通片。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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