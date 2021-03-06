百萬擂台戰9月舉行 記者會火藥味濃 鍾培生豪言10秒打低林作

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

記者會於鍾培生位於淺水灣的豪宅舉行，昨午約3時，現場有傳媒連同工作人員合共近百人聚集。進入豪宅前，鍾培生安排工作人員為每名記者量體溫，又要填寫健康申報表。林作偕母親王莉妮到場，當林作發言時，她在旁為兒子影相。

敵對互望 拒握手合照

鍾培生現身時向林作露出不屑表情；林作則一貫嬉皮笑臉，表現輕鬆。他們拒絕應傳媒要求握手示好，合照時只對望擺出敵對姿態和保持距離。記者會司儀讀出雙方所簽的合約內容，列出8大條款部分內容，包括賽事分4回合進行，每個回合的時間為兩分鐘，鍾培生出賽有規定重量和拳套限制，無論賽果如何，鍾培生需在賽後向林作支付100萬元，賽事定於9月舉行，場地則有待公布。

公眾可購票現場觀賽

鍾培生席上先發言，稱拳賽會設其他拳手賽事及安排藝人表演，已有公司斟洽獨家轉播權，亦會開放予公眾人士現場觀看，門票將公開發售，收益會將部分捐予慈善機構。他自稱非職業拳手，手腳不協調和少許肥胖，但嘲諷林作是他遇過的最差對手，聲稱「明蝦」對方，目標是在台上打倒、羞辱及抬他離場。

林：我食腦會研究策略

林作形容雙方作賽是一場集體壇和娛樂盛事，雖然他沒比賽經驗，但自信憑個人運動細胞能勝對方，「想帶給香港人一個信息，就是香港將分成左右，大家可以投我或他一票，作一次公投。100萬對我來說好重要，可以醫到大病。我上得擂台必定會交足貨，令對方倒下。下周會跟向柏榮師父操練，我食腦，會研究策略」。林作發言期間，鍾培生忍不住幾次插口，又用英文粗言責罵，笑林作應該用100萬來醫腦袋，又提醒對方上得擂台就不能投降，否則必遭購票觀眾唾罵。

林作繼續發言時感謝鍾培生給他足夠時間訓練，自信學習快上手，有運動細胞兼有才華，任何地方都可以做擂台，9月後不止值100萬打一場，還可四圍挑戰。鍾培生即爆粗反擊：「你沒有我就一文不值！是一堆屎！如果認真打，10秒就可以打倒你。你自信從哪裏來的？香港有兩個人值得用7位數字去畀人打，其中一個就在我身邊。」他稱不會打死林作，但會為他找輪椅贊助。

鍾：點會同垃圾夾埋做騷

鍾培生受訪時稱雖可在10秒打低林作，但到時會慢慢折磨他，因對方口多，常抽死人水及講廢話，會當他如小丑般玩，就像他平時那樣。

若林作投降會否收手？鍾培生稱到時會交由裁判決定。他又說一見林作便火滾：「見他態度、衣著、髮型就好躁。（有說你們夾做騷？）我點會同垃圾夾埋做騷？媽咪和嫲嫲天天為林作念經，說我們鍾家做很多善事，是積善之家，叮囑我不要打死人。」鍾培生稱雙方已簽生死狀，相信很多香港人都想教訓林作，知他為人欺善怕惡。問有否和解機會？鍾培生表示如林作學懂做回一個男人，便會嘗試認識他。為了9月之戰，他戒飲汽水、減食甜品和戒酒。他表示不排除找林作女友裕美做嘉賓。

林：無想過輸不需立遺囑

林作受訪稱知道外界有很多人也睇死他，但自己愛被睇死亦從沒淆底，承認為100萬盡力打，亦有信心贏。他透露已加大人壽和危疾保額：「受益人寫裕美。媽媽咁有錢，不用給她。」他又稱在身高、體重和運動細胞都佔優，所以對打敗對方信心大增，覺得勝出機會有六成。

問到有否立定遺囑？林作表示沒想過輸或死，所以不需要立遺囑；對於外界開賽果賠率，鍾培生僅1點幾倍，他有7.8倍，笑言大家可以藉此當投資好機會。

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