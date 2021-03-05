【開箱】《魔物獵人》 令屠龍刀生鏽的是疫情還是質素？

首集票房出師不利

橫跨16年的《生化危機》電影系列，隨着《生化危機：終極屍殺》2017年落畫，終於畫上句號，現年45歲的美娜祖華域（Milla Jovovich）跟導演老公保羅安德遜（Paul W.S. Anderson）立即展開下一個「十年計劃」，同樣改編自暢銷電玩的《魔物獵人》卻出師不利，首集票房遇滑鐵盧，能否開拍續集成疑。

電影講述美娜祖華域飾演阿蒂米斯上尉，帶領聯合國維和部隊成員，在沙漠尋找失蹤隊友，卻被一場突如其來的風暴襲擊，穿越結界來到四周佈滿怪物的「新世界」，眾人孤立無援，只好任由宰割。曾經來港發展的饒舌歌手歐陽靖，飾演其中一名軍人，對白不足10句，率先遭怪物「角龍」宰殺。

隨着隊友逐一遇害，美娜祖華域幸獲新世界的「獵人」所救，合演一場不打不相識戲碼。近年主力發展荷李活市場的《拳霸》泰國男星Tony Jaa，戲中扮演獵人，角色等同電玩世界的魔物調查團成員，他跟《天魔特攻》男星朗柏曼（Ron Perlman）飾演調查團團長失散後，難以獨力對付角龍，直至美娜祖華域出現，二人合作才現轉機。

8成場景實地拍攝

保羅安德遜擅長把電玩拆解，僅保留原有角色、武器和場景，故事主線重新創作，《生化危機》如是，《魔物獵人》亦一樣。為了帶領從未接觸電玩的觀眾盡快投入新世界，於是設計阿蒂米斯上尉角色，透過她的視角，輕易把觀眾和怪物串連起來。此舉或許惹來電玩迷詬病，但從電影製作角度來看，則是無可厚非。

但跟《生化危機》不同的是，《魔物獵人》並非主要在藍幕前拍攝，全片有大約8成場景是實地取材，攝製隊遠赴南非開普敦及納米比亞，把沙漠、石林、洞穴及綠洲景色，盡量貼近原著呈現出來。

怪物種類未算豐富

由於電影片長不足兩小時，因此戲中出現怪物種類並不算多，主要有角龍、影蜘蛛、甲龍、火龍，以及在片尾「彩蛋」驚鴻一瞥的黑角龍，確保牠們的出場時間不會太短，「屠龍」過程亦不能太倉卒，避免電玩迷看得吊癮。

事實上，《魔物獵人》作為一齣魔幻動作片，故事節奏明快，場面緊張刺激，無論是Tony Jaa以弓箭及大刀對付角龍，抑或美娜祖華域以雙刀斬殺火龍，視覺效果出色，令人喘不過氣；為了紓緩觀眾壓力，導演刻意加插Tony Jaa一再整蠱美娜的笑點，電玩迷或許睇到「倒抽一口涼氣」，觀眾卻頗受落，場內笑聲不斷。正好說明改編電影從來都是兩邊不討好，根本沒有左右逢緣源這回事。

上映日期：2月25日